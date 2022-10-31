Неясно, коли Дорсі почав роботу над новим сервісом, але він уже знаходиться на стадії закритого бета-тестування. У відкритому доступі – "незабаром".

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Bluesky Social: шо це буде

Наразі відомо, що нова соцмережа буде децентралізованою, а головною її особливістю стане можливість переносити в неї акаунти з інших соцмереж .

. Також у новій соцмережі обіцяють можливість переносити дані між різними платформами, використовуючи один додаток.

Сам цей додаток поки що тестується в закритому режимі, але скоро його виведуть у загальний доступ.

Американський підприємець зазначає, що застосунок відрізнятиме "висока продуктивність", "алгоритмічний вибір" і "взаємодія". Детальніше про це поки не говорять.

У блозі проєкту пояснюється, що нова соціальна мережа покладатиметься на так званий "AT Protocol", який об'єднує ідеї новітніх децентралізованих технологій у просту, швидку і відкриту мережу. Першу версію протоколу створили ще навесні, кажуть розробники.

Це конкурент для будь-якої компанії, яка намагається володіти фундаментальними основами соціальних мереж,

– написав Джек Дорсі в твітері, коли його запитали, чи задумувалась Bluesky як прямий конкурент Twitter.

Дата повноцінного запуску поки невідома. Неясно також який формат обрали творці. Чи буде це щось схоже на твітер з його обмеженнями по символах, чи на фейсбук – не кажуть.