Blue Origin знову запускає суборбітальний корабель без екіпажу: все що потрібно знати про запуск
Джерело:24 канал
Компанію Джеффа Безоса Blue Origin бореться за можливість доставляти людей на Місяць для NASA, планує забезпечувати новітніми двигунами BE-4 конкурента SpaceX компанію United Launch Alliance (ULA), будує свою важку ракету New Glenn.Та поки що єдиний проєкт, який був завершений – це New Shepard, який 26 серпня 2021 року знову успішно запустили.
В рамках місії NS-17 у суборбітальний непілотований політ відправиться ступінь New Shepard 3 (NS3). Для нього це буде уже восьмий старт та посадка. До ступеня прикріплена суборбітальна капсула Crew Capsule 2.0, яка не призначена для перебування у ній людей. Ціль польоту – суто наукова.
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Запуск New Shepard в рамках місії NS-17: дивитись відео онлайн
Корисне навантаження в місії NS-17
В рамках місії на борту капсули Crew Capsule 2.0 буде перебувати 18 одиниць комерційного корисного навантаження. 11 з них спонсоруються NASA. Наприклад, будуть випробувані датчики зміни рівня палива в умовах невагомості та знову протестують пристрій для збору рідини (Liquid Acquisition Device).
Також на New Shepard будуть розташовані демонстраційні технології, які мають протестувати під час польоту.
- Навігаційний доплерівський лідар.
- Комп'ютер посадки.
Ці пристрої випробовують, щоб використати в майбутніх місячних місіях. Обидві технології мають покращити посадку на поверхню супутника та із максимальною точністю визначати швидкість, орієнтацію та позицію космічного корабля у просторі під час приземлення.
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Які успіхи у Blue Origin
На фоні успіхів SpaceX успіхи компанії Джеффа Безоса виглядають сумнівно.
- Наприклад, тяжка ракета-носій New Glenn мала полетіти у 2021 році. Але перший запуск перенесли на кінець 2022 року. Водночас немає жодних новин щодо того, як просувається робота над новітньою ракетою. Тому виникає враження, що старт у 2022 році – малоймовірний.
- Поряд з цим існують й проблеми з двигунами BE-4, які мають використовуватися не лише на майбутній ракеті New Glenn, а й на ракеті-носію компанії United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur. Та через затримку у постачанні ULA змушена далі використовувати ракету Atlas V, на якій встановлені російські двигуни РД-180.
- Не краща ситуація й з Місяцем. Blue Origin у складі National Team програла конкурс NASA, яка надала перевагу SpaceX. Та Blue Origin Джеффа Безоса подала скаргу в Рахункову палату США й дію контракту зі SpaceX призупинили.
Скаргу відхилили, але власник "Амазону" не здався, а вирішив продовжувати боротися за "місячний контракт". Тому подав до суду на NASA.
Чим би ця "місячна війна" не закінчилася, але вона точно затримає висадку людини на поверхню супутника.