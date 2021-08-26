В рамках місії NS-17 у суборбітальний непілотований політ відправиться ступінь New Shepard 3 (NS3). Для нього це буде уже восьмий старт та посадка. До ступеня прикріплена суборбітальна капсула Crew Capsule 2.0, яка не призначена для перебування у ній людей. Ціль польоту – суто наукова.

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Запуск New Shepard в рамках місії NS-17: дивитись відео онлайн

Корисне навантаження в місії NS-17

В рамках місії на борту капсули Crew Capsule 2.0 буде перебувати 18 одиниць комерційного корисного навантаження. 11 з них спонсоруються NASA. Наприклад, будуть випробувані датчики зміни рівня палива в умовах невагомості та знову протестують пристрій для збору рідини (Liquid Acquisition Device).

Також на New Shepard будуть розташовані демонстраційні технології, які мають протестувати під час польоту.

Навігаційний доплерівський лідар.

Комп'ютер посадки.

Ці пристрої випробовують, щоб використати в майбутніх місячних місіях. Обидві технології мають покращити посадку на поверхню супутника та із максимальною точністю визначати швидкість, орієнтацію та позицію космічного корабля у просторі під час приземлення.

Читайте на сайті NASA призупинило контракт SpaceX через судовий позов Blue Origin

Які успіхи у Blue Origin

На фоні успіхів SpaceX успіхи компанії Джеффа Безоса виглядають сумнівно.

Наприклад, тяжка ракета-носій New Glenn мала полетіти у 2021 році. Але перший запуск перенесли на кінець 2022 року. Водночас немає жодних новин щодо того, як просувається робота над новітньою ракетою. Тому виникає враження, що старт у 2022 році – малоймовірний.

Поряд з цим існують й проблеми з двигунами BE-4, які мають використовуватися не лише на майбутній ракеті New Glenn, а й на ракеті-носію компанії United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur. Та через затримку у постачанні ULA змушена далі використовувати ракету Atlas V, на якій встановлені російські двигуни РД-180.

Не краща ситуація й з Місяцем. Blue Origin у складі National Team програла конкурс NASA, яка надала перевагу SpaceX. Та Blue Origin Джеффа Безоса подала скаргу в Рахункову палату США й дію контракту зі SpaceX призупинили.

Скаргу відхилили, але власник "Амазону" не здався, а вирішив продовжувати боротися за "місячний контракт". Тому подав до суду на NASA.

Чим би ця "місячна війна" не закінчилася, але вона точно затримає висадку людини на поверхню супутника.

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