Безос проти Маска: Blue Origin намагається підірвати репутацію проєкту Starship

Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса як і раніше критикує рішення NASA надати SpaceX Ілона Маска єдиний контракт на створення корабля для висадки астронавтів на Місяць. Blue Origin називає відправку людей на Місяць за допомогою Spaceship "надзвичайно складним і високоризиковим" заходом.

Що Безоса не влаштовує в проєкті SpaceX

Мабуть перше, що мучить Безоса, це саме існування SpaceX та її успіх. Blue Origin заявляє, що в Spaceship використовується безпрецедентна кількість технологій та розробок, які не будуть випробувані до того, як Spaceship приземлиться на Місяці.

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Нагадаємо, що минулої п'ятниці Рахункова палата уряду США відхилила протест Blue Origin з приводу того, що NASA уклало зі SpaceX контракт на 2,9 мільярда доларів у рамках програми Human Landing System, метою якої є висадка людей на Місяць. Blue Origin назвала рішення NASA таким, що перешкоджає лідерству США у космічній галузі. Компанія також заявляє, що NASA сприяє несправедливій конкуренції.

Що вимагає Blue Origine

Компанія Джеффа Безоса хоче, щоб NASA уклало другий контракт в рамках програми Human Landing System. Аерокосмічне агентство не заперечує такої можливості, однак передбачається, що сума наступних контрактів не буде перевищувати 45 мільйонів доларів.

Blue Origin показала інфографіку в якій зосередилася на порівнянні місячного посадкового модуля, схожого на попередні американські посадкові модулі, і підхід SpaceX з використанням спеціальної версії Starship.



Інфографіка Blue Origin / Фото Blue Origin

Крім критики складності Starship, Blue Origin наголошує, що об'єкт SpaceX в Техасі ніколи не виконував орбітальні запуски.

Blue Origin провела додаткові технічні порівняння, зазначивши, що план SpaceX вимагає більш десяти запусків Starship, щоб зробити одну посадку на Місяць, а також дозаправлення на орбіті, що раніше не виконувалося.

Нарешті, Blue Origin порівняла висоту вихідних люків для астронавтів. У Starship люк розташований на висоті 38 метрів і вимагає використання ліфта. У посадкового модуля Blue Origin люк розташований на висоті трохи менше 10 метрів, і для спуску астронавтів можна використовувати просту драбину.

Цікаво, що компанія Безоса оминає той факт, що SpaceX здійснила більше сотні успішних орбітальних запусків за допомогою ракет Falcon 9, а сама Blue Origin досі не здійснила жодного.

Одне порівняння, яке не зробила Blue Origin, стосується вартості.

Нагадаємо, що NASA заявило, що вартість стала ключовим фактором при обранні переможця. Компанія Маска запропонувала свої послуги за 2,9 мільярда доларів, тоді як Blue Origin запросила 5,99 мільярда.

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Варто також нагадати, що компанія Безоса представила місячний посадковий модуль Blue Moon у травні 2019 року. Blue Origin заявила, що він повністю побудований на основі перевірених систем і технологій, що використовуються в аерокосмічній галузі.