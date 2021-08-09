Джеффа Безоса часто позиціюють як головного конкурента Ілона Маска. Проте не зрозуміло, в чому саме конкурують два мільярдери, адже успіхи компанії Blue Origin сумнівні на фоні діяльності SpaceX. Важку ракету-носій New Glenn видно лише в анімованих роликах, до орбіти Blue Origin досі не долетіла, а "місячний контракт" NASA віддала SpaceX. З двигунами ВЕ-4 справа дещо краща, та не на багато.

Цікаво Грайте з комфортом: ґеймерські аксесуари для тих, хто прагне перемоги

Двигун компанії Blue Origin ВЕ-4: дивитись відео онлайн

"Джефф, де двигуни?"

Джефф Безос ще у 2014 році домовився з конкурентом SpaceX на ринку космічних запусків – компанією United Launch Alliance (ULA). Ця компанія є спільним підприємством двох титанів промисловості – Lockheed Martin Space та Boeing.

Сутність договору полягала в тому, що компанія Blue Origin зобов'язувалася зайнятися постачанням своїх рідиннопаливних ракетних двигунів ВЕ-4, які мали бути встановлені на новій ракеті ULA Vulcan Centaur. Така колаборація виникла після того, як з подачі Ілона Маска було заборонено постачання російських двигунів РД-180, які й мали першочергово встановлюватися на "Вулкані".

Та уже 2021 рік, а двигунів ВЕ-4 ULA досі не тримала.

"Джефф, де двигуни?" – таке прізвисько придумали для Джеффа Безоса користувачі мережі.

Війни мільярдерів Безос проти Маска: Blue Origin намагається підірвати репутацію проєкту Starship

Що говорять в ULA

Генеральний директор United Launch Alliance Тоні Бруно також сказав, що "двигуни запізнюються". Та водночас з цим він налаштований оптимістично й чекає, що перші двигуни компанія отримає вже в кінці 2021 року.

Чому вони (двигуни ВЕ-4, – Техно 240 запізнюються? Вони запізнюються, бо їм потрібно більше часу на проходження програми випробувань і їм потрібно більше часу на створення виробничих (серійних, – Техно 24) двигунів, ніж вони планували,

– говорить Тоні Бруно.

Кілька двигунів ВЕ-4 проходять передкваліфікаційні випробовування.

Ще 2 двигуни збираються на підприємстві Blue Origin у штаті Вашингтон. Ці двигуни навіть не будуть проходити передкваліфікаційні випробування. Ймовірно, що їх "пропалять" на зводі й потім відправлять в ULA.

Також Бруно висловлює сподівання на те, що "не виявиться серйозних проблем з двигунами, які потребуватимуть серйозної зміни конструкції".

Та Vulcan разом з двигунами ВЕ-4 не зможе полетіти у 2022 році, як планувалося спочатку. Свідченням тому є те, що ULA попросила Космічні сили США замінити ракету-носій Vulcan на старенький Atlas-5 (на російських двигунах) в місії, яка має відбутися в кінці 2022 року.

Тому, коли саме Vulcan Centaur та двигуни ВЕ-4 будуть готові – достеменно невідомо. Ймовірніше всього, що перший запуск відбудеться не раніше кінця 2023 року.