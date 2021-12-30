Договір про спільні дослідження та розробки (Cooperative research and development agreement, CRADA) американськими військовими був підписаний ще 17 грудня 2021 року та відомо про нього стало лише зараз. В межах угоди Blue Origin буде досліджувати доставляння власними ракетами вантажів та людей в інші куточки світу.

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Макет ракети Blue Origin New Glenn / Фото Geek Wire

Детальніше про угоду між Blue Origin та військовими

Слід зазначити, що подібний договір був підписаний у 2020 році й зі SpaceX, адже їхній Starship чудово підходить для швидкого доставляння у будь-яке місце на планеті вантажів та людей. Тепер до угоди приєдналася й космічна компанія Джеффа Безоса. Також раніше договір був підписаний з компанією Exploration Architecture Corp. (XArc).

Згідно з умовами CRADA, компанії-учасниці беруть на себе зобов'язання ділитися результатами своїх досліджень, напрацювань та іншого. Але влада не бере на себе зобов'язання купляти щось з цього. Ймовірно, таке рішення має спонукати конкуренцію та підвищення якості й оригінальності ідей та розробок, а військові оберуть найкращі варіанти.

У Міністерстві оборони США впевнені, що програма "вантажних ракет" – це дуже перспективний розвиток технологій, адже надасть стратегічну перевагу США. Фактично, військові зможуть доставити будь-який вантаж чи, наприклад, групу солдат у будь-яке місце на Землі за лічені години за умови готовності транспорту (корабля). На 2022 фінансовий рік ВПС США планують виділити 47,9 мільйона доларів на такі дослідження та демонстрацію технологій.