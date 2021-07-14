Blue Origin вже 15 років розробляє і з 2015 року почала тестувати систему New Shepard, призначену для суборбітального космічного туризму. Ракета складається з одного ступеня з воднево-кисневим двигуном і пасажирської капсули, розрахованої на шість осіб.

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Як проходить політ на ракеті New Shepard

Після старту ракета злітає на кілька десятків кілометрів і відокремлює капсулу з туристами, яка потім піднімається трохи вище лінії Кармана – умовної межі космосу, розташованої на висоті 100 кілометрів.



Схема польоту New Shepard / Фото Blue Origin

Після відокремлення капсули екіпаж відстібає ремені і проводить кілька хвилин у невагомості , спостерігаючи Землю і космос через ілюмінатори.

, спостерігаючи Землю і космос через ілюмінатори. Потім капсула знижується і приземляється на парашутах.

Ракета ж сідає назад на космодром на своєму двигуні, тому обидві частини системи можна використовувати для повторних запусків.



Посадка ракети New Shepard / Фото Blue Origin



Капсула New Shepard ззовні / Фото Blue Origine

Цей політ безпечний?

З 2015 року Blue Origin провела 15 запусків, з яких усі крім першого були успішними, і вже кілька років планувала почати возити у космос туристів, і після неодноразового перенесення термінів оголосила про плани запустити своїх перших пасажирів 20 липня 2021 року.



Приблизний вигляд пасажирської капсули New Shepard всередині / Фото Blue Origin

Цікавий факт! За тиждень до запуску FAA видало Blue Origin ліцензію на запуск пасажирів з космодрому компанії в Техасі. Фахівці проаналізували тестові польоти New Shepard і зробили висновок, що ракета відповідає вимогам управління з безпеки польотів. Ліцензія діє до серпня.

Хто відправиться у космос з Джефом Безосом

Компанія вибрала незвичайний формат, продавши перший квиток на аукціоні. Він проходив більше місяця тому і завершився в середині червня, коли організатори оголосили, що квиток проданий за 28 мільйонів доларів.

Попри те, що до польоту залишився всього тиждень, поки компанія не оголосила ім'я першого комерційного пасажира.

Решта три члени екіпажу добре відомі:

глава Blue Origin Джефф Безос;

його брат Марк Безос;

та 82-річна льотчиця та інспектор з безпеки польотів Уоллі Фанк.



Джефф Безос та його брат Марк / Фото usatoday



Джефф Безос та Уоллі Фанк / Фото Джеффа Безоса

Політ Virgin Galactic та протест Blue Origin

Незадовго до того, як Blue Origin збиралася провести перший пасажирський політ із засновником компанії на борту, її конкурент – Virgin Galactic теж відправила свого засновника Річарда Бренсона у політ, щоправда, з двома відмінностями.

По-перше, для Virgin Galactic цей політ вже не перший – компанія почала випробування своїх ракетопланів з включенням реактивного двигуна і пілотами на борту ще у 2013 році, а в 2019 запустила першого пасажира (співробітницю компанії).

По-друге, згідно із загальноприйнятою класифікацією ракетоплани Virgin Galactic не досягають космосу, який починається на висоті 100 кілометрів. Поки максимальна висота польоту становить 89,9 кілометра, а в останньому польоті з повним екіпажем апарат піднявся на 86 кілометрів.

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Саме цей факт Blue Origin і використовує у ролі аргумента "некосмічності" польоту Virgin Galactic.

Втім, в найближчі роки ситуація може змінитися, тому що астрономи і профільні організації, у тому числі Міжнародна авіаційна федерація (FAI), уже не перший рік обговорюють зниження кордону до 80 кілометрів, адже межа космосу насправді дуже розмита