Ракетна компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, знову успішно провела тест своєї ракети New Shepard, зробивши ще один крок на шляху до запуску людей у космос. У 14-му польоті випробували багаторазовий ракетний прискорювач, який повертається на майданчик після виконання завдання, і оновлену пасажирську капсулу.

Ракету New Shepard створюють для суборбітальних польотів, в яких космічні туристи зможуть поглянути на Землю і випробувати на собі мікрогравітацію. Ракета стартувала із Західного Техасу близько 19:20 за київським часом у четвер, пише CNET.

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Що відомо

Оновлення пасажирської капсули включають поліпшення екологічних характеристик, таких як акустика і регулювання внутрішньої температури, панелі індикації екіпажу і динаміки з мікрофоном і кнопкою розмови на кожному сидінні. Місія також перевірила ряд систем зв'язку та попередження астронавтів. У капсулі шість сидінь, у тому числі одне, зайняте Манекеном Скайуокером.



Вигляд пасажирської капсули New Shepard всередині / Фото CNET

Після запуску через деякий час капсула екіпажу відокремилася і продовжила рух до кордону космосу. В той час ракета-носій повернулася для здійснення вертикальної посадки приблизно в двох милях від місця старту. Після цього через кілька хвилин Манекен Скайуокер в модернізованій капсулі для екіпажу приземлився за допомогою парашутів. На все це пішло всього близько 10 хвилин від моменту запуску до м'якої посадки капсули.

New Shepard capsule landed at about T+10 min 9s pic.twitter.com/neVDdeF5HV — Jonathan McDowell (@planet4589) January 14, 2021

Перший політ New Shepard відбувся більше п'яти років тому. Після нього здійснили першу вертикальну посадку. На жаль, робота Blue Origin щодо відправлення першого туриста в космос йде повільніше, ніж компанія спочатку сподівалася.

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