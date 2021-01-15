Blue Origin успішно випробувала ракету New Shepard і оновлену пасажирську капсулу
Ракетна компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, знову успішно провела тест своєї ракети New Shepard, зробивши ще один крок на шляху до запуску людей у космос. У 14-му польоті випробували багаторазовий ракетний прискорювач, який повертається на майданчик після виконання завдання, і оновлену пасажирську капсулу.
Ракету New Shepard створюють для суборбітальних польотів, в яких космічні туристи зможуть поглянути на Землю і випробувати на собі мікрогравітацію. Ракета стартувала із Західного Техасу близько 19:20 за київським часом у четвер, пише CNET.
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Що відомо
Оновлення пасажирської капсули включають поліпшення екологічних характеристик, таких як акустика і регулювання внутрішньої температури, панелі індикації екіпажу і динаміки з мікрофоном і кнопкою розмови на кожному сидінні. Місія також перевірила ряд систем зв'язку та попередження астронавтів. У капсулі шість сидінь, у тому числі одне, зайняте Манекеном Скайуокером.
Вигляд пасажирської капсули New Shepard всередині / Фото CNET
Після запуску через деякий час капсула екіпажу відокремилася і продовжила рух до кордону космосу. В той час ракета-носій повернулася для здійснення вертикальної посадки приблизно в двох милях від місця старту. Після цього через кілька хвилин Манекен Скайуокер в модернізованій капсулі для екіпажу приземлився за допомогою парашутів. На все це пішло всього близько 10 хвилин від моменту запуску до м'якої посадки капсули.
Перший політ New Shepard відбувся більше п'яти років тому. Після нього здійснили першу вертикальну посадку. На жаль, робота Blue Origin щодо відправлення першого туриста в космос йде повільніше, ніж компанія спочатку сподівалася.
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