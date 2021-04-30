Коли стартує продаж квитків на New Shepard

Придбати квиток на ракету компанії Blue Origin можна буде з 5 травня. Компанія не просто так обрала цю дату, це – річниця першого американського пілотованого польоту.

Цікаво Blue Origin провела фінальне безпілотне випробування ракети New Shepard

У цей день 60 років тому NASA відправила в суборбітальний 15-хвилинний політ Алана Шепарда. Саме на честь першого американського астронавта, що і названо суборбітальну систему New Shepard.



Капсула New Shepard зсередини / Фото Blue Origin

Що відомо про ракету New Shepard? Це багаторазова система, що складається з першого ступеня-прискорювача й капсули, яку Blue Origin розробляє для доставки людей і проведення наукових експериментів в суборбітальному просторі. На сьогодні капсула, розрахована на шістьох пасажирів, зробила 15 випробувальних польотів без екіпажу, останній з яких відбувся 14 квітня. Blue Origin оголосила останню місію репетицією перед польотом космонавтів.

Blue Origin розпочинає продажі квитків на суборбітальну ракету: дивіться відео

Яка ціна квитка на ракету New Shepard

На жаль, Blue Origin не розкрила інформації про те, скільки коштуватиме місце на борту New Shepard. Імовірно, ми дізнаємося про це 5 травня. Але навряд чи ціну можна буде назвати доступною. Для порівняння: остання ціна за місце на борту Virgin Galactic SpaceShipTwo, головного конкурента New Shepard на ринку суборбітального космічного туризму, становила 250 000 доларів.