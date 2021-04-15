Ракета New Shepard висотою з п'ятиповерховий будинок стартувала з випробувального полігону Blue Origin в штаті Техас. Вона розвинула максимальну швидкість 3596 км/год. Після відділення капсула з манекеном "Скайуокером" продовжила підйом до позначки в 107 км над рівнем моря, а ракета-носій злетіла на 106 км.

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Політ та посадка New Shepard

Ракета New Shepard відправилася назад до Землі і знову включила єдиний двигун BE-3, який допоміг ракеті опуститися на посадковий майданчик приблизно в трьох км від старту. Тим часом капсула майже три хвилини провела у невагомості на кордоні космосу, після чого, приблизно через 10 хвилин після старту, повернулася назад, розкривши комплект з трьох парашутів.

Політ New Shepard: дивіться відео

Місія NS-15 була, за словами компанії, перевіркою перед польотом астронавтів. Команда з чотирьох директорів Blue Origin наділи скафандри і відрепетирували низку стандартних предполітних процедур на стартовому столі. Вони піднялися на вежу, занурилися у капсулу, закрили люк і зв'язалися з центром управління. За 15 хвилин до старту вони покинули майданчик.

Blue Origin не повідомляє, коли саме чекати першого пілотованого запуску – під час прес-конференції представники компанії заявили лише, що це станеться "скоро". Спочатку Blue Origin орієнтувалася на початок комерційних польотів до кінця 2020 року.