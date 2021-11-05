Blue Origin програла суд з NASA та SpaceX: Ілон Маск потролив Джеффа Безоса у твітері

Аерокосмічна компанія Blue Origin мультимільярдера Джеффа Безоса програла судовий процес проти Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA). Компанія Безоса подала до суду через те, що NASA уклало ексклюзивний контракт на створення посадкового модуля для доставки астронавтів на Місяць з його конкурентом – компанією SpaceX Ілона Маска.

Чому Blue Origin та NASA судилися через SpaceX

На початку року NASA уклало контракт зі SpaceX в рамках програми Human Landing System. За контрактом SpaceX повинна збудувати до 2024 року апарат, який висадить на Місяць американських астронавтів в рамках місії "Артеміда".

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Цьому контракту передував конкурс у якому крім SpaceX брала участь Blue Origin у складі National Team та компанія Dynetics. Усі вони повинні були підготувати власні проєкти транспортних засобів для висадки на Місяць.

Перед укладанням контракту агентство повідомило, що обере дві компанії для будівництва модуля. Але потім, несподівано для всіх, уклало контракт лише зі SpaceX, яка запросила на розробку свого космічного корабля Starship найменше — 2,9 мільярда доларів.Своєю чергою Blue Origin запросила 5,9 мільярда доларів за розробку корабля Blue Moon. І попри те, що Джефф Безос потім запропонував знижку на 2,0 мільярда, пообіцявши покрити витрати власним коштом, NASA не змінило свого рішення.

Вибір на користь однієї компанію замість двох NASA пояснило недостатнім фінансуванням місячної програми. Космічне агентство запросило в уряду цього року для своєї програми з висадки людини на Місяць 3,2 мільярда доларів, але Конгрес США виділив лише 850 мільйонів. Через брак фінансування NASA вирішило зупинитися на компанії, яка запропонувала найдоступніший варіант.

Протест Blue Origin

Компанію Джеффа Безоса таке рішення NASA не задовольнило, попри те, що проєкт, який вона розробила, вимагав суттєво більшого фінансування. Спершу Blue Origin подала скаргу до Рахункової палати США, а після її відхилення звернулася до суду.

Такі кроки Blue Origin суттєво зрушили терміни реалізації проєкту, оскільки контракт NASA зі SpaceX був заморожений на момент розгляду скарг та судової заяви, а відтак SpaceX не могла виконувати жодних робіт в рамках угоди.

Судові вимоги Blue Origin

У позовній заяві, поданій до Суду з федеральних претензій США Blue Origin повідомила, що "намагається усунути недоліки в процесі закупівель проєкту Human Landing System, що реалізується NASA".

Компанія Безоса, заявила, що як і раніше переконана в існуванні "фундаментальних проблем" з рішенням NASA і в тому, що рахункова палата не здатна вирішити спір через "обмежену юрисдикцію".

Судові слухання призначили на 14 жовтня, а NASA заявило, що припиняє роботи зі SpaceX до 1 листопада – саме до того часу повинен був завершитися судовий розгляд.

Рішення суду у справі Blue Origin, NASA та SpaceX

Суддя Річард Гертлінг, який займається справою федерального суду, у четвер 4 листопад постановив, що клопотання Blue Origin про винесення рішення на її користь було відхилено.

Компанія Безоса у своїй заяві стверджувала, що NASA проігнорувала вимоги безпеки, обравши SpaceX для укладання контракту майже на 4 мільярди доларів на розробку технології висадки людей на Місяць.

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Ілон Маск потролив Джеффа Безоса у твітері

Після судового розгляду справи та програшу Blue Origin, глава компанії Джефф Безос заявив у своєму твітері, що Blue Origin поважатиме відхилення судом США його протесту проти контракту SpaceX та NASA навіть попри те, що це рішення не відповідає бажанню компанії.

Глава компанії SpaceX Ілон Маск же покепкував зі свого колеги після програшу Blue Origin в суді. Він опублікував мем із персонажем науково-фантастичного фільму суддею Дреддом та підписом "Вас засудили".



Зображення, яке опублікував Ілон Маск / Фото @elonmusk