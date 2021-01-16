Після успішного випробуванням в рамках місії NS-14 приватна космічна компанія Blue Origin планує відправити в суборбітальний політ перших туристів на своїй ракеті вже у квітні.

У ході останнього успішного випробувального польоту NS-14 була перевірена оновлена ракета-носій New Shepard і модернізована пасажирська капсула, повідомляє 24 канал.

Цікаво Blue Origin успішно випробувала ракету New Shepard і оновлену пасажирську капсулу

Випробування ракети New Shepard

Як повідомив телеканал CNBC з посиланням на своїх інформаторів, NS-14 – перший з двох запланованих польотів стабільної конфігурації перед повноцінним запуском. Стабільна конфігурація означає, що компанія не планує вносити серйозних змін в конструкцію ракети і капсули.

Крім того, Blue Origin планує здійснити другий випробувальний політ протягом шести тижнів, ближче до кінця лютого. А перший пуск з людьми на борту – ще через шість тижнів після цього або приблизно на початку квітня. За інформацією джерел, наступний політ Blue Origin, NS-15, буде включати в себе випробування навантаження і розвантаження екіпажу.

Новий графік New Shepard з запусками через 1,5 місяці амбітний. Попередній політ NS-13 відбувся у жовтні, а до цього була тривала затримка з вересня через проблеми з електроживленням.

Про ракету New Shepard

Ракета New Shepard призначена для доставки людей на висоту понад 100 кілометрів. На сьогоднішній день Blue Origin успішно запускала New Shepard 14 разів і 13 разів поспіль приземляла прискорювачі.

Всього компанія побудувала чотири прискорювачі для New Shepard, четвертий з яких був запущений в рамках NS-14 вперше. Третя ракета здійснила сім польотів поспіль і буде використовуватися для запуску дослідницьких вантажів в умовах мікрогравітації для NASA і інших замовників. New Shepard – повністю автономна система, не розрахована на ручне управління.

Ракета New Shepard здійснить наступний тестовий політ через шість тижнів

Місія NS-14 включала в себе низку оновлень капсули, в тому числі аудіосистему Push-to-Talk для спілкування космонавтів з центром управління польотом, нову панель системи оповіщення екіпажу на кожному сидінні, м'яку обшивку стін, системи шумозаглушення, контролю стану повітря і вологості.

План першого туристичного польоту у космос

Пасажирська капсула проводить кілька хвилин в умовах мікрогравітації, перш ніж повернутися на Землю. У ній є великі вікна, через які пасажирам відкривається вид планети з боку. І ракети, і капсули багаторазові: прискорювачі повертаються на посадку вертикально, а капсули приземляються за допомогою парашутів.



Як проходитиме політ New Shepard з туристами на борту