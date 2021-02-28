Blue Origin перенесла перший старт важкої багаторазової ракети New Glenn: нова дата

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin змінила дату першого запуску своєї орбітальної ракети-носія New Glenn на 2022 рік. Причиною затримки компанія назвала програний конкуруючим компаніям SpaceX і United Launch Alliance ключовий контракт Пентагону.

Засновник Blue Origin і за сумісництвом найбагатша людина у світі Джефф Безос вклав мільярди доларів у програму New Glenn, яка включала будівництво великих ракетних виробничих потужностей на мисі Канаверал і велику реконструкцію стартового комплексу 36 у Флориді.

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Поточна мета першого польоту New Glenn – IV квартал 2022 року. Команда Blue Origin у тісному контакті з усіма нашими клієнтами погодила цей новий термін з їх потребами запусків,

– сказано в заяві компанії.

Втрата важливого контракту

Компанія претендувала на перемогу у програмі національної безпеки ВВС наступного покоління, яка гарантувала двом кращим ракетним компаніям багатомільярдні контракти і частку всіх запусків Пентагону в період з 2022 по 2027 рік. ВВС оголосили про своє рішення минулого року – Blue Origin програла SpaceX і United Launch Alliance (спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin).

Втрата цього контракту стала великим ударом для Blue Origin. Про це у бесіді зі SpaceNews розповів старший віце-президент Blue Origin за програмою New Glenn Джаррет Джонс. За його словами, Blue Origin вже витратила на проєкт New Glenn 3 мільярди долрарів, у тому числі на адаптацію ракети під відправку супутників для Пентагону. І коли ВВС передали вигідний контракт іншим компаніям, керівництву довелося переглянути економіку.

Ми сподіваємося запускати у майбутньому корисні вантажі [в інтересах американських військових] і як і раніше прихильні служінню місії національної оборони США,

– йдеться в заяві Blue Origin.

Зосередження на Blue Origin

Одним з поштовхів до того, щоб покинути Amazon для Безоса була саме ситуація з його космічною компанією. Після звільнення з поста генерального директора Amazon, Безос наголосив, що стане активніше брати участь в управлінні Blue Origin, яку заснував у 2000 році. Він сказав, що у 2017 році продав акцій Amazon на 1 мільярд доларів, щоб допомогти фінансувати Blue Origin.

Хоча Blue Origin все ще не вийшла на орбіту і сильно відстає від SpaceX, заснованої у 2002 році, в останні роки компанія посилює свої позиції у космічній галузі. В даний час компанія активно бере участь в місячній програмі США Artemis, яка ставить за мету повернути людей на Місяць. Зокрема, Blue Origin розробляє місячний посадковий модуль Blue Moon і бореться за отримання цього контракту зі SpaceX та Dynetics.

Розробка рідинного ракетного двигуна

Ще одним важливим напрямком діяльності компанії є її рідинний ракетний двигун BE-4, що працює на суміші метан-кисень. Перший ступінь New Glenn, розрахована на вертикальну реактивну посадку, повинна використовувати сім таких двигунів. Він також лежить в основі ракети Vulcan від United Launch Alliance – тієї самої, яка обійшла New Glenn у прибутковому контракті Пентагону. Запуск Vulcan запланований на кінець 2021 року. І після деяких затримок у розробці в минулому році Blue Origin, як очікується, відправить готові двигуни BE-4 в ULA в середині 2021 року.