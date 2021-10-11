Blue Origin перенесла другий туристичний політ корабля New Shepard: нова дата та причини

Аерокосмічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса, оголосила про перенесення другого пілотованого суборбітального польоту на кораблі New Shepard, який повинен був відбутися 12 жовтня. Наступна спроба здійснити пуск корабля з екіпажем на борту відбудеться 13 жовтня.

Як зазначається у повідомлені опублікованому в офіційному твітері Blue Origin, туристичний політ New Shepard перенесли через несприятливий прогноз погоди.

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У зв'язку з прогнозованими вітрами на заході Техасу ми переносимо запуск місії NS18 на середу, 13 жовтня,

– йдеться у повідомленні.

Тож запуск корабля New Shepard наразі запланований на 13:30 за місцевим часом (16:30 за київським часом).

Хто полетить у космос цього разу

Згідно з відкритою інформацією, членами екіпажу суборбітального корабля стануть:

віцепрезидент з операцій New Shepard в Blue Origin Одрі Пауерс ;

; колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Labs Кріс Бошуайзен ;

; співзасновник компанії Medidata Глен де Врі ,

, а також 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка у фільмах та серіалі "Зоряний шлях".

Як пройде політ

Політ триватиме близько 11 хвилин, протягом яких капсула з екіпажем повинна піднятися на висоту понад 100 кілометрів над поверхнею Землі. В невагомості космічні туристи проведуть близько трьох хвилин, після чого повернуться на поверхню Землі.