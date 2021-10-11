Як зазначається у повідомлені опублікованому в офіційному твітері Blue Origin, туристичний політ New Shepard перенесли через несприятливий прогноз погоди.
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У зв'язку з прогнозованими вітрами на заході Техасу ми переносимо запуск місії NS18 на середу, 13 жовтня,
– йдеться у повідомленні.
Тож запуск корабля New Shepard наразі запланований на 13:30 за місцевим часом (16:30 за київським часом).
Хто полетить у космос цього разу
Згідно з відкритою інформацією, членами екіпажу суборбітального корабля стануть:
- віцепрезидент з операцій New Shepard в Blue Origin Одрі Пауерс;
- колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Labs Кріс Бошуайзен;
- співзасновник компанії Medidata Глен де Врі,
- а також 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка у фільмах та серіалі "Зоряний шлях".
Як пройде політ
Політ триватиме близько 11 хвилин, протягом яких капсула з екіпажем повинна піднятися на висоту понад 100 кілометрів над поверхнею Землі. В невагомості космічні туристи проведуть близько трьох хвилин, після чого повернуться на поверхню Землі.