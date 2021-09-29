Дату наступного туристичного рейсу у космос Blue Origin оголосила у понеділок – 27 вересня. Водночас компанія оприлюднила імена двох членів екіпажу – Кріс Бошуізен та Глен Де Вріс.

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Новий туристичний політ New Shepard

Політ запланований на 12 жовтня 2021 року, трансляція Blue Origin стартує о 16:30 за київським часом. Ракета стартує з зі стартового майданчика у Західному Техасі.

Хто полетить у космос цього разу

Кріс Бошуізен – лікар та колишній інженер NASA. Він є співзасновником компанії Planet Labs;

Глен де Вріс – віцепрезидент з медико-біологічних наук та охорони здоров'я і співзасновник компанії Medidata.



Кріс Бошуізен та Глен де Вріс / Фото Blue Origin

Інформація про двох інших членів екіпажу поки не розголошується.

Влітку – 20 липня – відбувся перший комерційний суборбітальний політ корабля New Shepard від Blue Origin з чотирма пасажирами на борту. Крім мільярдера Джеффа Безоса, тоді у космос відправилися його брат Марк, 82-річна пілот Уоллі Фанк та 18-річний студент Олівер Дейм з Нідерландів.