Смерть блокувальників реклами відкладається: Google уточнив строки запуску Manifest V3

Google вже давно анонсував оновлення своїх правил для розширень браузера Manifest до третьої версії. Нові вимоги повинні зробити неможливою роботу блокувальників реклами. Як тепер стало відомо, у розробників буде більше часу для адаптації.

Серед усіх розширень для браузерів від цього оновлення найбільше постраждають блокувальники реклами. Варто зазначити, що розробники таких розширень активно працюють над новими версіями своїх програм, щоб встигнути вчасно адаптуватись. Перші результати вже є.

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Нові терміни

Google опублікував більш детальний графік переходу від Manifest V2 до V3. Раніше перехід повинен був повністю завершитись у 2023 році.

Перехід почнеться, як і раніше планувалось, у січні 2023 року. Chrome проведе експерименти з відключення підтримки розширень Manifest V2 в каналах Canary, Dev і Beta (експериментальні версії браузера для тестувальників). Використання Manifest V3 стане обов’язковою умовою для отримання значка "Рекомендовані"

У червні експерименти поширяться на стабільні версії браузера. Вебмагазин Chrome більше не дозволятиме завантажувати й публікувати нові розширення на Manifest V2 із загальнодоступною видимістю. Однак, судячи з усього, встановлені раніше ще продовжуватимуть роботу. Усі розширення на V2, видимість яких на той час буде встановлено як "Відкритий", буде змінено на "Не в списку".

Як тепер стало відомо, для розробників Google розширює підтримку Manifest V2 до січня 2024 року. Саме тоді з магазину видалять усі розширення на Manifest V2, які ще залишатимуться.

Таким чином, імовірно, можна говорити про те, що блокувальники реклами "житимуть" до початку 2024 року, а не до червня 2023.