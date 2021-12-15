Видання Electrek, яке спеціалізується в тому числі на новинах про електромобілі, опублікувало матеріал під заголовком "Ідіоти використовують автопілот Tesla, наражаючи собаку на небезпеку, щоб стати вірусними".

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Що відбувається

Згідно з джерелом, блогери знімають для своїх соцмереж відеоролики, в яких вельми негуманним способом перевіряють роботу фірмової системи автопілотування Tesla — BSD.

Вони садять за кермо собаку, запускають автопілот і розміщуються на пасажирському сидінні , знімаючи все, що відбувається на смартфон.

, знімаючи все, що відбувається на смартфон. Очевидно, що в такій ситуації водій не зможе швидко взяти на себе управління електрокаром, якщо автоматика дасть збій.

А судячи з неодноразових повідомлень про аварії за участю автопілота, це цілком реально. На тому етапі розвитку, на якому він сьогодні перебуває, BSD все ще потребує контролю й допомоги водія.

Собака на місці водія в автомобілі Tesla Model X: відео

Варто зазначити, що на цьому відеоролику людей на пасажирських сидіннях не видно. Не показуються вони й після того, як автор ролика починає говорити до собаки.

Чому собака

Річ у тім, що компанія Tesla раніше впровадила систему моніторингу водія. Якщо датчики зафіксують порожнє сидіння, то автопілот просто не увімкнеться. А якщо місце раптово спорожніє під час руху, то автопілот просто з'їде на узбіччя й зупиниться.

Експерти зі США вже висловилися з цього приводу. За їх словами, такі дії можуть тягти за собою відразу два звинувачення: в грубому порушенні правил дорожнього руху і в жорстокому поводженні з тваринами при їх перевезенні. За це можуть призначити цілком реальний тюремний термін.

Хто винен

Видання Electrek поспілкувалося з автором відео, підозрюючи, що це саме він відповідальний за такий "трюк". Журналісти засумнівались у тому, що людина, яка сама знімає для TikTok і YouTube схожі витівки, могла абсолютно випадково натрапити на собаку за кермом машини. Однак, як пише джерело, Блейк Мессік – так звуть блогера – все заперечує. Разом з тим він ні на відео, ні в розмові з журналістами не висловлював жодної стурбованості за собаку чи за когось на дорозі. Натомість розповідав про перегляди, які отримує в соцмережах.

Хоча Мессік не визнавав, що був причетний до витівки, запитуючи, як він випадково натрапив на сцену, він сказав, що за цим може стояти один із його друзів:

Багато моїх друзів створюють відео, щоб заробляти на життя, тож я припускаю, що один із них робить це для проєкту, над яким працює, і націлився на мене задля "пранку",

– сказав блогер.

Видання підсумовує: це вже третя "зірка соцмереж" цього року, яку помітили за виконанням такого типу трюків з автопілотом Tesla, і цю тенденцію потрібно припинити якомога швидше. Це небезпечно і може негативно вплинути на появу автоматизованих систем водіння.

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