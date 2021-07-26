Блогер відправив особливі листи Тіму Куку, Ілону Маску і до Північної Кореї: що з того вийшло

YouTube-блогер заради експерименту відправив конверти з AirTag Тіму Куку, Ілону Маску і до Північної Кореї. Він перевірив, який шлях пройшли смарт-мітки, що дозволяють відстежити точну геолокацію і де в результаті опинилися.

Експеримент провів ведучий YouTube-каналу MegaLag. Пізніше він зняв про це відеоролики, у яких, крім іншого, розповів про реакцію одержувачів. Всі три пристрої розпочали свій шлях з німецького Франкфурта.

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Подорожі AirTag

Ілон Маск

AirTag, що призначався Ілону Маску, успішно прибув в штаб-квартиру SpaceX.

Він пробув там без руху понад два тижні, після чого опинився в центрі утилізації в Каліфорнії. На цьому етапі сигнали припинилися.

Очевидно, що в офісі Маска девайс просто викинули.

Тім Кук

AirTag, відправлений Тіму Куку, по дорозі відзначився в незвичайному місці – в Неваді. Ймовірно, літак, який перевозив пошту, пролітав над Невадою або здійснював там технічну посадку. Пізніше мітка прибула в Apple Park і пролежала там майже півтора місяця.

Однак після цього MegaLag виявив, що AirTag почав зворотний рух до Німеччини. Виявляється, в Apple Park посилку блогера розкрили, мітку відправили назад і доклали до неї листа. Послання для блогера було надруковано на аркуші паперу з символічно закругленими кутами.



Лист, який в Apple додали до зворотної посилки / Скриншот з відео MegaLag

Блогеру відповіли в Apple, що Тім Кук отримує дуже багато листів і не може особисто відповідати на кожне з них, проте компанії було цікаво побачити, що її клієнти використовують продукти Apple таким незвичайним чином.

Північна Корея

Що стосується мітки, відправленої в Північну Корею, то вона не доїхала. Спочатку посилку перенаправили в Південну Корею, але там вона так і не відзначилася, оскільки мережа "Локатора" в цій країні заборонена законодавчо.