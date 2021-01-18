У Assassin's Creed II вперше в серії згадуються Предтечі — вони ж Ісу — загадкова раса напівбожественних істот, що населяла Землю до людей. У них була власна мова, записи якою з'являлися в різних частинах франшизи на регулярній основі. Ключем для розшифровки їх мови стала нова частина франшизи, в якій виявилося достатньо даних для розуміння структури мови Ісу.

На перший погляд, письмена складені з безглуздих знаків різної форми, проте все виявилося зовсім інакше. Блогер зумів розшифрувати таємну мову Предтеч і розповів про нього у свіжому ролику на YouTube-каналі Access The Animus, пише engadget.

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Що відомо

Провести дешифрування блогеру вдалося завдяки Assassin's Creed Valhalla. В цій частині серії присутні переклади з мови Ісу на англійську, якими й озброївся ентузіаст. Він проаналізував згадані документи і зумів з'ясувати правила, за якими Предтечі писали свої тексти. Виявляється, в їх мові є власні відмінки, часи і відмінювання дієслів, а також ключові особливості в побудові пропозицій.

Якщо озброїтися інформацією, представленою в ролику Access The Animus, то можна розшифрувати практично будь-який напис мовою Ісу. Власне, цим блогер і займався протягом 28 хвилин у своєму відео.

Досягнення ентузіаста відзначив у своєму мікроблозі наративний директор Assassin's Creed Valhalla Дарбі Макдевітт. Він похвалив автора ролика за розшифровку мови Предтеч та сказав, що ніколи не сумнівався в ньому.

Access the Animus, I never doubted you.



The Isu language has been cracked!https://t.co/PiHj3FBA40 — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) January 13, 2021

Швидше за все, у розробників великі плани на цивілізацію Ісу, оскільки до виходу Вальгалли, розробники особливо не переймалися над їхньою мовою. Це якраз може бути пов'язано з концептом однієї з можливих частин Assassins Creed, який Макдевітт придумав ще давно. Полягає цей концептом в тому, що дія імовірної частини гри буде відбуватися в період розквіту Предтеч, а головними героями там були б Адам і Єва, які є в лорі гри ще з другої частини. В даному сценарії можна добре обіграти мову Ісу.