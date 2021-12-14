Обидва смартфони добряче попадали на тверду поверхню і обоє "вижили". Проте один з них все ж впорався з випробуванням краще.

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Хто виграв

Для того, що забезпечити ґаджетам рівні умови, блогер використав спеціальний механізм з дистанційним управлінням. Він дозволив запобігти випадковим рухам рук, які потенційно могли б надати смартфону невірної траєкторії падіння. Внизу на них чекала масивна кам'яна плита.

Після падіння на задню панель обидва апарати відбулися незначними подряпинами на блоці камери . Постраждали їхні металеві рамки, а не саме захисне скло чи датчики.

. Постраждали їхні металеві рамки, а не саме захисне скло чи датчики. З падінням на кут трохи краще впорався iPhone 13 Pro Max: на його плоскій грані з нержавіючої сталі з'явилися лише малопомітні дрібні подряпини, тоді як у Pixel 6 Pro утворилися відчутні ум'ятини.

Падіння екраном вниз виявилося фатальним для обох смартфонів — у них тріснуло фронтальне скло. При цьому у Pixel 6 Pro найбільша сітка тріщин пройшлася в основному ближче до країв екрану, оскільки смартфон має дещо загнутий дисплей.

Дивіться повний запис порівняльного краш-тесту: відео англійською

На цьому блогер не зупинився, продовживши кидати смартфони екраном вниз зі ще більшої висоти. Скло Pixel 6 Pro стало тріскатися ще сильніше, а на його екрані з'явилися пошкоджені пікселі. iPhone 13 Pro після всіх падінь мав кращий вигляд. При цьому обидва апарати залишилися в повністю робочому стані.

Перемогу автор каналу віддав iPhone 13 Pro Max. Він, на його думку, показав себе краще у трьох тестах, а Google Pixel 6 Pro всього в одному.



Результати тестування Google Pixel 6 Pro та iPhone 13 Pro Max / Фото PhoneBuff