Ця функція далеко не нова і, ймовірно, ви не раз помічали, що деякі Stories мають зелене обрамлення, а не стандартне рожево-помаранчеве. Саме так позначаються найприватніші публікації, які автор обмежив найближчим колом людей. Розповідаємо про три способи налаштування "Близьких друзів".

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Як додати близьких друзів в інстаграмі

Отримати доступ до цих налаштувань можна трьома шляхами. Найпростіший з них – під час публікації Stories.

Коли ви повністю завершите створення зображення – наприклад, додавши на нього текст, анімації чи фільтри – знайдіть у нижній частині екрана дві кнопки: "Ваша розповідь" та "Близькі друзі". Остання буде позначена зеленою піктограмою з зіркою – саме вона нам і потрібна. Натисніть та утримуйте кнопку, доки не з'явиться нове меню, в якому додаток запропонує вам обрати облікові записи зі списку. Відмічайте потрібні вам сторінки, для яких ви хочете зробити відкритими приватні публікації, після чого натискайте "Готово". Меню згорнеться і вам залишається лише відправити історію в публікацію одним коротким натисканням кнопки "Близькі друзі".



Як додати близьких друзів в інстаграмі / Фото 24 каналу



Як додати близьких друзів в інстаграмі / Фото 24 каналу

Налаштувати меню "Близькі друзі" можна й заздалегідь, а не лише під час публікації. Для цього скористайтесь спеціальним меню на сторінці вашого облікового запису. Воно виглядає як три горизонтальні риски у правому верхньому куті. Оберіть відповідний пункт "Близькі друзі" та позначте бажані сторінки. Підтверджуйте і все готово.



Як додати близьких друзів в інстаграмі / Фото 24 каналу

Нарешті, останній та найдовший спосіб, який змусить вас дещо покопирсатись у меню налаштувань. Аналогічно до попереднього пункту натисніть на три горизонтальні риски та виберіть перший пункт "Налаштування". Після цього "Конфіденційність" – "Розповідь" – "Близькі друзі".

Тепер лише обране вами коло людей зможе бачити ваші Stories, якщо при публікації ви натиснете на відповідну кнопку. Змінювати перелік "Близькі друзі" можна будь-коли, додаючи та видаляючи облікові записи.