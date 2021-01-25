МКС зафіксувала блискавки над Землею: вражаюче відео

Попри багатовікову історію спостережень за блискавками, досі до цього природного явища є ціла низка питань, особливо це стосується його рідкісних типів. Вони мають незвичайні форми і назви: "спрайт", "сині струмені" і "ельфи". Останні дослідження за допомогою Міжнародної космічної станції дозволили вивчити деякі з примх природи і зафіксувати їх на відео з космосу.
Джерело: ESA
Свіжий погляд на маловивчені явища відкриває обсерваторія Європейського моніторингу атмосферно-космічних взаємодій (ASIM) на МКС.
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Перебуваючи на висоті 400 км, вона здатна дати відповіді на те, як формується чимало природніх явищ, зокрема, блискавки. Сам прилад був встановлений ще у 2018 році, він призначений для пошуку електричних розрядів, що виникають під час шторму, які поширюються над грозами у верхніх шарах атмосфери.
Востаннє вдалося розглянути п'ять спалахів, один з яких представляв собою "синій струмінь" у стратосфері. Вчені розповідають, що це рідкісна форма блискавки, що вистрілює з грозових хмар і досягає 50 км. Вона триває менше однієї секунди і здатна породжувати такий вид розрядів, як "ельфи". Останні швидко розширюють кільця оптичного і ультрафіолетового випромінювання на дні іоносфери. Тут електрони, радіохвилі і атмосфера взаємодіють, утворюючи незвичайні викиди.
Вивчення таких погодних явищ важливе для наукового співтовариства. Завдяки спостереженням можна наблизитися до розгадки того, як зароджуються блискавки. У свою чергу, згідно з деякими припущеннями, вони можуть впливати на концентрацію парникових газів в атмосфері Землі.