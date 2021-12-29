Що відомо про Xiaomi Paipai

Xiaomi Paipai спрощує досить складне завдання проєкції зображень презентацій в офісних та інших умовах. Достатньо вставити невеликий модуль у ноутбук, а другий у зовнішній дисплей – пристрої забезпечать трансляцію зображення з одного на інший. Приймач та передавач мають інтегровані Wi-Fi модулі та здатні автоматично створювати локальну мережу для передачі даних.

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За даними Xiaomi чип моделі Paipai Wireless Screen Projector не лише має інтегрований модуль Wi-Fi, але й здатний працювати з різними кодеками – користувачеві не потрібно встановлювати додаткові драйвери, експлуатацію можна розпочати буквально відразу після підключення.



Xiaomi Paipai працює відразу після підключення девайсів до комп'ютера та екрана / Фото Xiaomi

Раніше схоже рішення вже пропонувалося компанією, але новий варіант підтримує роздільну здатність 4К з частотою в 30 кадрів в секунду, низький рівень стиснення, низький рівень шуму на зображенні та якісну синхронізацію аудіо та відео. Крім того, замість HDMI, передавач використовує порт USB Type-C.

Ціна Xiaomi Paipai Wireless Projector

Наразі відомо, що Xiaomi Paipai Wireless Projector коштуватиме близько 78 доларів. Коли пристрій надійде на міжнародний ринок, буде оголошено пізніше.