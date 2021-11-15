Пресреліз компанії повідомляє про потужну машину, яка буде здатна показати майбутнє земного клімату. Суперкомп'ютер Earth-2 зможе правильно й точніше, ніж сучасні аналоги, створювати кліматичні моделі з рекордною роздільною здатністю.

Цікаво Nvidia презентувала суперкомп'ютер, який поміщається на долоні

Earth-2

Сьогодні найсучасніші кліматичні моделі дозволяють працювати з роздільною здатністю від 10 до 100 кілометрів.

Однак цього недостатньо для точного моделювання хмар і глобального колообігу води.

Для більшої точності необхідна обчислювальна потужність вища, ніж ті, що існують зараз.

Саме тому NVIDIA почала роботу над найпотужнішим у світі суперкомп'ютером зі штучним інтелектом.

В Earth-2 цей показник не називається, однак розробник заявляє про "методи суперроздільної здатності" та стрибок у "мільярд разів".

З такою технологією, кажуть в NVIDIA, країни, міста та навіть окремі селища зможуть отримувати ранні попередження, щоб адаптуватися до майбутніх змін та небезпек, зробивши інфраструктуру більш стійкою. З точними прогнозами люди будуть діяти швидше.

Яких-небудь точних деталей про нього немає. Невідомі й строки запуску. Однак ясно, що такий інструмент в руках вчених дозволить передбачати майбутнє клімату на десятки років уперед. Вони також зможуть заздалегідь розуміти, як ті чи інші заходи можуть вплинути на клімат. Кліматичні моделі враховують не тільки фізику атмосфери, як в прогнозуванні погоди, але і хімію, біологію, зміни суші, водних і крижаних запасів землі та людську діяльність.

Система буде аналогом Cambridge-1, найпотужнішого у світі суперкомп’ютера зі штучним інтелектом для досліджень у сфері охорони здоров’я. Раніше цього року NVIDIA представила його у Великій Британії, надавши у використання низці провідних медичних компаній.

Глобальне потепління є одним з найсерйозніших викликів нашого часу. Останні дослідження показали, що Земля нагрівається безпрецедентними темпами й винні у цьому люди. Зміна клімату викликає екстремальні посухи, хвилі спеки, урагани, шторми та повені, а також впливає на здоров'я людей. Тим часом учені заявили, що "Зелена" енергетика не встигне врятувати світ.