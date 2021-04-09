BlaBlaCar запустить в Україні великий інжиніринговий хаб

Сервіс для спільних поїздок BlaBlaCar вирішив запустити в Україні великий інжиніринговий хаб. Попередньо у ньому працевлаштовують приблизно 50 фахівців, які працюватимуть розвитком і масштабуванням сервісу.

Станом на квітень 2021 року у BlaBlaCar в Україні працює близько 20 людей. При цьому вже до кінця року компанія планує збільшити кількість технічних фахівців до 50.

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Нагадаємо, наприкінці 2019 го року BlaBlaCar придбав сервіс Busfor (це найбільший агрегатор автобусних поїздок в Центральній і Східній Європі). Таким чином BlaBlaCar отримав унікальні технології дистрибуції, бронювання та продажу автобусних квитків, на яких побудований автобусний маркетплейс.

Чому обрали Україну

Як кажуть в компанії, за допомогою команди українських інженерів BlaBlaCar хоче масштабувати продукт в інші країни і регіони.

Ми знаємо, що в Україні є фахівці з великим потенціалом, експертизою та досвідом, які здатні будувати глобальні продукти. Їх же ми б хотіли бачити частиною нашої команди,

– сказав Олексій Лазоренко, генеральний директор BlaBlaCar в Україні.

Українська команда буде працювати над декількома завданнями: