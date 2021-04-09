Станом на квітень 2021 року у BlaBlaCar в Україні працює близько 20 людей. При цьому вже до кінця року компанія планує збільшити кількість технічних фахівців до 50.
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Нагадаємо, наприкінці 2019 го року BlaBlaCar придбав сервіс Busfor (це найбільший агрегатор автобусних поїздок в Центральній і Східній Європі). Таким чином BlaBlaCar отримав унікальні технології дистрибуції, бронювання та продажу автобусних квитків, на яких побудований автобусний маркетплейс.
Чому обрали Україну
Як кажуть в компанії, за допомогою команди українських інженерів BlaBlaCar хоче масштабувати продукт в інші країни і регіони.
Ми знаємо, що в Україні є фахівці з великим потенціалом, експертизою та досвідом, які здатні будувати глобальні продукти. Їх же ми б хотіли бачити частиною нашої команди,
– сказав Олексій Лазоренко, генеральний директор BlaBlaCar в Україні.
Українська команда буде працювати над декількома завданнями:
- Створення Global Distribution System (GDS) – це система, що лежить в основі агрегатора автобусних поїздок. GDS допоможе автобусним перевізникам підключитися до BlaBlaCar і опублікувати свої поїздки, пасажири зможуть бронювати і купувати квитки.
- Масштабування автобусного маркетплейсу на інші країни. Сервісом BlaBlaCar користується понад 100 мільйонів людей у Західній і Східній Європі, Туреччині, Індії, Латинській Америці, які отримають різноманітність транспортних рішень.
- Робота над поліпшенням продукту, створенням і підключенням нових функцій, що максимально задовольнять потреби перевізників і пасажирів, і зроблять пошук і покупку автобусних квитків зручнішим та надійнішим.