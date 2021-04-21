У BlaBlaCar кажуть, що Octobus дасть змогу ефективно розвивати автобусні перевезення в Україні і масштабувати його в країни, де вже присутня BlaBlaCar.

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Цей крок є частиною загальної стратегії розвитку BlaBlaCar.

Плани BlaBlaCar

Компанія планує запустити сервіс автобусних перевезень. Зокрема, незабаром з'явиться сайт, мобільний додаток для онлайн-продажів, колл-центр для продажів по телефону, а також мобільний додаток для водіїв і персоналу.

Спільно з Octobus ми запропонуємо перевізникам технологію, за допомогою якої вони зможуть забезпечити оптимальну онлайн присутність, оптимізувати свої бізнес-процеси, зосередившись на ключових завданнях свого бізнесу, якість наданих послуг для пасажирів і, як наслідок, підвищенню продажів,

– розповів генеральний директор BlaBlaCar в Україні Олексій Лазоренко.

Як додав засновник і CEO Octobus Іван Кіров, для автобусних перевізників система й надалі буде незалежним інструментом для управління інвентарем і бізнес процесами.

Існуючі партнери BlaBlaCar зможуть користуватися сервісом безкоштовно.