Хакери чомусь вирішили налякати українців "публікацією особистих даних у мережі" і "знищенням даних на комп'ютері". А проте насправді свідчень про завдання шкоди користувачам немає.

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На сайті Міносвіти опублікували погрози

Сайт Міністерства освіти й науки України зламали. У ніч проти пятниці, 14 січня, за адресою mon.gov.ua відкривається зображення із текстом українською, російською та польською мовами.

Невідомі зловмисники у цьому тексті погрожують українцям. Мовляв:

"Усі ваші особисті дані були завантажені до загальної мережі".

"Усі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо".

Бійтеся і чекайте гіршого,

– мовиться у дописі.

Та загалом текст радше нагадує жарт чи свідчить про незрозумілого штибу провокацію, аніж про якусь реальну загрозу. Також зловмисники не висунули жодних вимог.

До слова: упродовж ночі 14 січня не працював також і портал державних послуг "Дія". Станом на 6 ранку цей сайт не відкривався.



Скриншот сайту Міносвіти станом на 5:30 / Фото 24 каналу

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