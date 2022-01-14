Хакери чомусь вирішили налякати українців "публікацією особистих даних у мережі" і "знищенням даних на комп'ютері". А проте насправді свідчень про завдання шкоди користувачам немає.
Зверніть увагу СБУ за грудень відбила майже 60 кібератак на органи влади
На сайті Міносвіти опублікували погрози
Сайт Міністерства освіти й науки України зламали. У ніч проти пятниці, 14 січня, за адресою mon.gov.ua відкривається зображення із текстом українською, російською та польською мовами.
Невідомі зловмисники у цьому тексті погрожують українцям. Мовляв:
- "Усі ваші особисті дані були завантажені до загальної мережі".
- "Усі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо".
Бійтеся і чекайте гіршого,
– мовиться у дописі.
Та загалом текст радше нагадує жарт чи свідчить про незрозумілого штибу провокацію, аніж про якусь реальну загрозу. Також зловмисники не висунули жодних вимог.
Скриншот сайту Міносвіти станом на 5:30 / Фото 24 каналу
Також у січні:
- Сайт "Цитруса" перестав працювати через кілька днів після рішення суду, але у компанії звинуватили хакерів.
- А у США хакери випадково зламали поліцію, а потім самі ж віддали ключ дешифрування.
Варто передивитися: відео про найгучніші хакерські атаки в історії України