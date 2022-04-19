Битва за Twitter: про бажання купити соцмережу заявила ще одна компанія

Ілон Маск виявився не єдиним, хто поклав око на Twitter. У п'ятницю, 15 квітня, приватна інвестиційна компанія Thoma Bravo LP зв'язалася з Радою директорів та зробила власну пропозицію.

Thoma Bravo володіє активами на суму 103 мільярди доларів. Скільки грошей вона запропонувала за соцмережу, невідомо. Засновник Tesla і SpaceX давав за всі 100% акцій 43 мільярди доларів.

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Кандидати торгуються, компанія не продається

Коли світ дізнався, що Ілон Маск став новим акціонером Twitter, ціна компанії злетіла на 25 відсотків.

І навіть з урахуванням цього росту підприємець запропонував за соцмережу суму на 6 мільярдів більшу, ніж вона вартує сьогодні.

Попри це він отримав рішучу відмову як мінімум від одного акціонера: саудівський принц Аль-Валід ібн Талал Аль Сауд заявив, що пропонована ціна все одно недостатня, бо не враховує всіх перспектив росту. Він не захотів розлучатися зі своїми цінними паперами.

З урахуванням цих фактів можна припустити, що Thoma Bravo повинна була запропонувати ще вищу ціну, аби задовольнити апетити всіх акціонерів. Представник інвестиційної фірми відмовився від коментарів виданню Reuters, так само як і Twitter, тож невідомо, що відповіла Рада директорів.

Після заяв Маска про те, що він хоче стати одноосібним керівником компанії, стало відомо, що правління Twitter обговорює використання тактики "отруйної пігулки", щоб завадити повному поглинанню, пише видання Speka. Така тактика відома як план захисту прав акціонерів. Її використовують, щоб уникнути ворожих поглинань через суттєве розмивання частки купівлі. Це можливо завдяки збільшенню кількості акцій на ринку, чи завдяки дозволу поточним акціонерам купувати більше акцій зі знижкою. Це робить вороже поглинання більш болючим із фінансової точки зору.

Тож можна припустити, що акціонери просто не хочуть продавати свої частки і Thoma Bravo також отримає відмову.