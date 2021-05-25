Нобелівський лауреат з економіки назвав біткойн нісенітницею

Істерія навколо біткойну і криптовалютного ринку продовжує ширитися. І поки одні продовжують інвестувати, все більше експертів стверджують про можлививй швидкий крах цього ринку. Пол Кругман, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 2008 року вважає, що так звана біткойн-спільнота не що інше, як культ, який тримається виключно на сліпій вірі своїх членів.

Попри те, що минулого тижня біткойн анулював усі накопичення 2021 року, це не злякало інвесторів – навпаки, привернуло їх ще більше. На кінець квітня понад 2,1 мільйон дорослих американців, або 14% дорослого населення, придбали собі якусь криптовалюту.

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До кінця року, за прогнозом криптообмінника Gemini, кількість власників крипти подвоїться, оскільки люди бояться втратити "таку унікальну пожливість" розбагатіти.

При цьому переважна більшість нових інвесторів не усвідомлює ризики інвестицій в біткойн або інші криптовалюти. Недавнє опитування показало, що всього лише 16,9% тих, хто купили криптовалюту повністю розуміють її цінність та потенціал, тоді як 33,5% або зовсім не розбираються у цьому питанні, або тільки починають вивчати тему.

Що думає про біткойн лауреат Нобелівської премії

Я мало пишу про біткойн, тому що немає положень для обговорення. Біткойн не нова інновація, він існує з 2009 року, і за весь цей час ніхто не знайшов йому ніякого хорошого застосування. Це не зручний засіб обміну; це не стабільний засіб заощадження; це безумовно не розрахункова грошова одиниця,

– написав Пол Кругман у твітері

Кругман зазначає, що цінність біткойна заснована на думці, що це технологічно продуманий спосіб захистити себе від неминучого колапсу фіатних грошей, який коли-небудь настане. Економіст назвав біткойн та та його уявну цінність лібертаріанською нісенітницею з додаванням техножаргону.

За лібертаріанським світоглядом, усі людські відносини мають базуватися на добровільних засадах; законом мають бути обмежені тільки такі дії, що силою примушують інших проти їхньої волі. У сучасному розумінні, лібертаріанці виступають за зменшення податків, дерегуляцію та приватизацію.

Разом з тим Кругман не вважає, що смерть біткоїна настане швидко. На його думку прибічники цієї криптовалюти поводять себе як члени культу, а їх кількість все збільшується, тож повний крах може настати не так швидко, як вважалося.

Варто зазначити, що серед крипто-ентузіастів справді сильне почуття єднання й підтримки, а також майже повна відсутність будь-яких сумнівів у світлому майбутньому біткойна. Цікаво, що більшість таких інвесторів відрізняються від традиційних. Вони протестують проти капіталізму і бачать можливість перемогти Уолл-стріт в біткойні та інших криптовалютах.

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Більше критики від відомого економіста

Кругман, який отримав Нобелівську премію за роботу про моделі глобальної торгівлі, вже багато разів відкрито критикував біткойн, а також інші види криптовалют. У колонці New York Times 2018 року він написав, що у порівнянні з фіатними грошима транзакції у криптовалюті обходяться дорожче, а самі вони не мають ніякої економічної підтримки, на відміну від традиційних валют.

Економіст стверджує, що цінність криптовалюти залежить повністю від очікувань інвесторів, і повний колапс цілком можливий. Як зазначає Кругман, це станеться тоді, коли інвесторів охопить колективний сумнів, що біткойн нічого не вартий, і тоді біткойн справді правда перестане щось коштувати.