Біологи заявляють про початок шостого масового вимирання

Масові вимирання — це періоди в історії Землі, впродовж яких кількість біологічних видів на планеті різко зменшувалася. Схоже, черговий такий період – уже шостий – почався за нашого життя.

Біолог Роберт Коуї разом із колегами з Гавайського університету в Маноа підрахував, що з 1500 року з лиця Землі зникло від 7,5% до 13% усіх відомих видів живих істот. Це, на їхню думку, справжнісіньке масове вимирання – шосте за рахунком в історії планети.

Цікаво MICRO LED, Neo QLED і дизайнерські телевізори Samsung 2022 року: новий рівень якості зображення

Масове вимирання – правда чи вигадка

Не всі вчені схильні вірити у ці твердження. Частина дослідників сьогодні вважає за краще взагалі ігнорувати це питання. Головна проблема в тому, що такі вимирання не є миттєвими. Вони розтягнуті в часі й у рамках мільйонів років історії планети вважаються "фоновим" значенням для природи. Зникнення одного-двох видів тварин при короткому житті людини малопомітне. І тому масове вимирання для багатьох людей здається міфом, воно недооцінене. Однак в масштабах сотень років картина міняється.

Ще одна проблема в тому, що списки Червоної книги дуже обмежені. У них перераховані переважно тварини й птахи, але ігноруються безхребетні, на частку яких припадає 97% всієї фауни Землі. На першому місці стоять малоприємні людям членистоногі, на другому молюски, чиє вимирання залишається непоміченим, хоча і має вирішальний внесок у підтримку життя на планеті.

Якщо говорити про звірів і птахів, то за наявними даними з 1500 року їх зникло приблизно 1,5% відомих видів.

На жаль, дослідження вчених лише констатує факт довгого процесу вимирання живих істот. І навіть якщо стати на сторону Коуї та його колег, все одно доведеться визнати, що ми нічого не можемо з цим вдіяти. Єдине, що залишається вченим – описати й зберегти для нащадків знання про істот, які колись жили на планеті.

Масові вимирання в історії планети: