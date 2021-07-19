Аналізуючи молекули ДНК, виділені з ґрунту, біологи виявили дивні фрагменти, несхожі ні на що відоме досі. Ці молекули помітно відрізняються від генів бактерій, вірусів або інших організмів і навіть від плазмід — невеликих фрагментів, якими можуть обмінюватися бактеріальні клітини, передаючи один одному, наприклад, стійкість до антибіотиків.

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Що відомо про знахідку

Вчені назвали їх "боргами" – на честь істот з фантастичного серіалу "Зоряний шлях", здатних до прямого обміну спадковістю один з одним.

Стаття, серед авторів якої фігурує лауреат Нобелівської премії і одна з творців технології CRISPR/Cas9 Дженніфер Дудна, ще готується до публікації в рецензованому виданні.

"Боргів" виділили із зразків ґрунту, зібраних у Каліфорнії.

Їх нуклеотидні послідовності виявилися несхожі на бактеріальні, вірусні або еукаріотичні.

Судячи з усього, вони, як і плазміди, являють собою елементи позахромосомної спадковості.

Однак вони набагато більші плазмід, які можуть досягати довжини максимум в кілька сотень тисяч нуклеотидів, тоді як "борги" — близько мільйона.

Поки вчені виявили 19 "боргів" і повністю секвенували чотири з них.

Серед іншого в цих ДНК знайшли гени, характерні для метанотрофних бактерій роду Methanoperedens.

Вони можуть використовувати метан як джерело і енергії, і вуглецю, виводячи з атмосфери цей парниковий газ. Це робить їх предметом особливої уваги вчених.

Максимальна чисельність "боргів" спостерігається в глибоких шарах ґрунту, для яких характерні умови дефіциту кисню.

Вчені припускають, що ці фрагменти ДНК служать одним з інструментів метаболізму бактерій, дозволяючи їм активніше утилізувати метан. Можливо, в майбутньому це дозволить використовувати "боргів" для підвищення продуктивності ґрунтів і навіть боротьби з глобальним потеплінням.