Британський тіктокер створює армію з мільйонів жаб заради слави: біологи нажахані наслідками

Часом тренди TikTok заходять занадто далеко і загрожують не лише навалою набридливих відео в рекомендаціях, а й шкодою людям чи довкіллю. Британські біологи шоковані історією підлітка, відомого під ніком "Thinfrog".

Автор поставив собі за мету створити "армію жаб" і судячи з його останніх публікацій, він уже домігся певних успіхів. Однак на думку вчених, це призведе до біологічної катастрофи.

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Біологічна катастрофа

Thinfrog повідомив, що зібрав 1,4 мільйона жаб'ячих яєць у неглибокому ставку поблизу свого дому й перемістив у басейн на задньому дворі. Майже з усіх вилупилися жаби.

у неглибокому ставку поблизу свого дому й перемістив у басейн на задньому дворі. Майже з усіх вилупилися жаби. Натхненний таким успіхом тінейджер повідав підписникам про новий план: тепер він роздумує над будівництвом величезного басейну, в якому збирається виростити цілу армію з 10 мільйонів жаб.

Я хотів створити найбільшу армію жаб в історії. Наступного року збудую гігантський ставок для 10 мільйонів жаб,

– цитує слова блогера The Guardian.

Що він з нею буде робити, Thinfrog і сам поки не знає, але його популярність в соцмережах збільшується з кожним днем. Зараз він має понад 2 мільйони підписників і понад 20 мільйонів лайків на сторінці.

Тим часом біологи б'ють на сполох. Найбільше їх турбують навіть не мільйони жаб, а десятки мільйонів безвідповідальних підлітків у соцмережах, які захоплюються Thinfrog і запитують у нього інструкції, як створити свою "армію" з яких-небудь істот, щоб долучитися до тренду. Як заявляють науковці, діти поняття не мають, якої шкоди завдадуть екосистемі регіону, коли їм набридне возитися з "підопічними" і вони "випустять їх на волю", адже це куди небезпечніше, ніж бездомні собаки та кішки.

"Це змушує мене здригатися", – каже Тьєрра Каррі з відділу охорони природи Центру біологічного різноманіття. Таке масове переселення тварин створює проблему не лише для них самих, а я для інших видів, що живуть на місцевості, в тому числі й ризик перенесення хвороб та інвазивних видів. У минулому один грибок, завезений людьми, які переміщали амфібій, спричинив масове вимирання, знищивши понад 90 видів жаб.

Раніше аналогічний "трюк" провернули зі 100 мільйонами сонечок у Центральному парку Нью-Йорка. Тіктокер зібрав сотні мільйонів переглядів та обіцяв на цьому не зупинятися.