Мільярдер вказав інформацію про фінансування у заявці для Комісії з цінних паперів і бірж США. Повідомляється, що всього долучилися 19 інвесторів, які дадуть сумарно 7,1 мільярда доларів.

Раніше Ілон Маск намагається зменшити частку власних грошей, які повинен віддати за Twitter

Хто більше

Найбільший транш, розміром в 1 мільярд доларів направила компанія The Lawrence J. Ellison Revocable Trust. За нею стоїть Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, американської корпорації, яка є найбільшим у світі розробником програмного забезпечення для організацій.

За нею стоїть Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, американської корпорації, яка є найбільшим у світі розробником програмного забезпечення для організацій. Другою за обсягами інвестицій стала інвесткомпанія Sequoia Capital , яка виділила 800 мільйонів доларів США. Це компанія з управління венчурним капіталом, розташована у США, Менло-Парк, Каліфорнія. Спеціалізується на фінансуванні компаній технологічного сектору.

, яка виділила 800 мільйонів доларів США. Це компанія з управління венчурним капіталом, розташована у США, Менло-Парк, Каліфорнія. Спеціалізується на фінансуванні компаній технологічного сектору. 700 мільйонів дала VyCapital, інвестиційна компанія в області технологій, що спеціалізується лише на тих підприємствах, які, на їхню думку, здатні показати істотний вплив на людство.

інвестиційна компанія в області технологій, що спеціалізується лише на тих підприємствах, які, на їхню думку, здатні показати істотний вплив на людство. Криптовалютна біржа Binance виділила 500 мільйонів доларів на фінансування угоди з поглинання соціальної мережі Twitter. Вона увійшла до п'ятірки найбільших інвесторів.

У списку, наданому для Комісії з цінних паперів і бірж США, враховано лише нових інвесторів. Окремим пунктом вказано принца Саудівської Аравії Аль-Валід ібн Талал Аль Сауда, який вже є акціонером Twitter і замість отримання грошової компенсації за цінні папери просто вкладе в компанію свої 35 мільйонів акцій. За запропонованою Маском ціною (54,2 долара за штуку) його пакет оцінюється приблизно в 1,9 мільярда доларів.

За словами джерел CNBC, після закриття угоди з Twitter Маск буде тимчасовим гендиректором компанії протягом кількох місяців. З листопада 2021 року соцмережу очолював Параг Агравал, який змінив на цій посаді засновника Джека Дорсі. Чи повернеться нинішній директор на свій пост потім, неясно. Можливо, Маск захоче покласти керівництво на іншу людину, адже саме при Дорсі та Агравалі мільярдер був незадоволений тим шляхом, яким йшла компанія.