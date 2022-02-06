Біля Землі пролетить велетенський астероїд розміром з футбольне поле

За даними NASA до нашої планети наближається великий астероїд із групи Атона. Об'єкт має позначення 2007 UY1 – він був відкритий в 2007 році.

Наскільки астероїд великий

Космічне тіло, за оцінками, має у діаметрі близько 150 метрів. Таким чином, за розмірами воно перевищує футбольне поле. Згідно з правилами Міжнародної ради футбольних асоціацій, максимальна довжина футбольного поля становить 120 метрів, максимальна ширина – 90 метрів.

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Астероїд 2007 UY1 належить до групи Атонів (Aten), тобто його орбіта перетинає земну орбіту з внутрішньої сторони.

належить до групи Атонів (Aten), тобто з внутрішньої сторони. Через потенційний ризик зіткнення з нашою планетою такі об'єкти становлять інтерес для дослідників.



Астероїд пролетить поряд із Землею / Фото NASA

Чи становить астероїд загрозу для Землі

Об'єкт 2007 UY1 опиниться на мінімальній відстані від Землі вже у вівторок, 8 лютого. Попри велетенські розміри астероїда він не становить загрози для нашої планети, оскільки відстань до Землі складе приблизно 5,3 мільйона кілометрів, що дорівнює 14 дистанціям від нас до Місяця.