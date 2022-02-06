Наскільки астероїд великий

Космічне тіло, за оцінками, має у діаметрі близько 150 метрів. Таким чином, за розмірами воно перевищує футбольне поле. Згідно з правилами Міжнародної ради футбольних асоціацій, максимальна довжина футбольного поля становить 120 метрів, максимальна ширина – 90 метрів.

Не пропустіть Вперше виявлена самотня чорна діра, яка вільно подорожу у просторі

Астероїд 2007 UY1 належить до групи Атонів (Aten), тобто його орбіта перетинає земну орбіту з внутрішньої сторони.

належить до групи Атонів (Aten), тобто з внутрішньої сторони. Через потенційний ризик зіткнення з нашою планетою такі об'єкти становлять інтерес для дослідників.



Астероїд пролетить поряд із Землею / Фото NASA

Чи становить астероїд загрозу для Землі

Об'єкт 2007 UY1 опиниться на мінімальній відстані від Землі вже у вівторок, 8 лютого. Попри велетенські розміри астероїда він не становить загрози для нашої планети, оскільки відстань до Землі складе приблизно 5,3 мільйона кілометрів, що дорівнює 14 дистанціям від нас до Місяця.

Цікаво! 66 мільйонів років тому Земля зазнала жахливого удару з космосу – астероїд призвів до масового вимирання, знищивши 75% видів, у тому числі й динозаврів. Нещодавно вчені дізналися в якому саме місяці астероїд упав на планету.