Та чи дійсно такі астероїди небезпечні? Насправді ні. Річ у тім, що в NASA відстежують усі потенційно небезпечні космічні тіла, які гіпотетично могли б зіткнутися із Землею чи наближаються до планети на певну відстань.

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Більшість з таких об'єктів мають незначні розміри та навіть у випадку зіткнення не змогли б завдати шкоди. Та є й великі каменюки: наприклад, астероїд 3361 Orpheus має діаметр близько 300 метрів. Щодо нього вже почала розповсюджуватися інформація у стилі "до Землі наближається...".



Орбіта астероїда 3361 Orpheus / Фото JPL

"Небезпечний" астероїд

Небезпеку становлять ті космічні тіла, про існування яких ми не знаємо. Тим вони й небезпечні – ми не знаємо про їхнє існування, невідомими є орбітальні характеристики та розмір. Яскравим доказом тому є Челябінський болід.

Стосовно заяв "до Землі наближається", слід розуміти, що мовиться про об'єкти, за якими ведеться спостереження. Про їхнє існування відомо, відомі їхні розміри, а орбіта таких об'єктів розрахована на десятиліття та століття наперед. Тому, якби вони дійсно становили небезпеку, про це б повідомили у NASA чи іншому космічному агентстві.

Також слід знати, що коли "до Землі наближається астероїд, більший за Біг-Бен", то пролетить він, у більшості випадків, на відстані мільйонів кілометрів. Саме так відбувається більшість зближень з астероїдами чи кометами. Доволі рідкісні ситуації, коли об'єкт наближається до Землі на відстань ближчу, ніж Місяць (385 – 405 тисяч кілометрів).

Цікаво! До речі, якщо ви бажаєте знати, які зближення чекають на Землю, відвідайте сайт Лабораторії реактивного руху (Jet Propulsion Laboratory, JPL), де є список найближчих проходів астероїдів, які наближаються на відстань до 7,5 мільйона кілометрів.

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Чи можемо ми захиститися від потенційно небезпечного об'єкта

Та згадуючи вимирання динозаврів, ми все ж розуміємо, що зрідка поверхні Землі таки досягають астероїди. І вони не завжди маленькі, тому думати про захист від них потрібно. Невідомо, чи змогли б ми захиститися від космічної каменюки прямо сьогодні, але про майбутнє відповідні люди думають.