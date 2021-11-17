Та чи дійсно такі астероїди небезпечні? Насправді ні. Річ у тім, що в NASA відстежують усі потенційно небезпечні космічні тіла, які гіпотетично могли б зіткнутися із Землею чи наближаються до планети на певну відстань.
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Більшість з таких об'єктів мають незначні розміри та навіть у випадку зіткнення не змогли б завдати шкоди. Та є й великі каменюки: наприклад, астероїд 3361 Orpheus має діаметр близько 300 метрів. Щодо нього вже почала розповсюджуватися інформація у стилі "до Землі наближається...".
Орбіта астероїда 3361 Orpheus / Фото JPL
"Небезпечний" астероїд
Небезпеку становлять ті космічні тіла, про існування яких ми не знаємо. Тим вони й небезпечні – ми не знаємо про їхнє існування, невідомими є орбітальні характеристики та розмір. Яскравим доказом тому є Челябінський болід.
Стосовно заяв "до Землі наближається", слід розуміти, що мовиться про об'єкти, за якими ведеться спостереження. Про їхнє існування відомо, відомі їхні розміри, а орбіта таких об'єктів розрахована на десятиліття та століття наперед. Тому, якби вони дійсно становили небезпеку, про це б повідомили у NASA чи іншому космічному агентстві.
Також слід знати, що коли "до Землі наближається астероїд, більший за Біг-Бен", то пролетить він, у більшості випадків, на відстані мільйонів кілометрів. Саме так відбувається більшість зближень з астероїдами чи кометами. Доволі рідкісні ситуації, коли об'єкт наближається до Землі на відстань ближчу, ніж Місяць (385 – 405 тисяч кілометрів).
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Чи можемо ми захиститися від потенційно небезпечного об'єкта
Та згадуючи вимирання динозаврів, ми все ж розуміємо, що зрідка поверхні Землі таки досягають астероїди. І вони не завжди маленькі, тому думати про захист від них потрібно. Невідомо, чи змогли б ми захиститися від космічної каменюки прямо сьогодні, але про майбутнє відповідні люди думають.
- Так, наприклад, Китай планує створити цілий флот кораблів-камікадзе, які матимуть захищати Землю від астероїдів.
- Науковці також думають над сценарієм розвитку подій, коли до зіткнення залишаються тижні та дні.
- Інша група вчених розрахувала, що буде з астероїдом, якщо ми підірвемо його ядерною бомбою.
- Окрім теорії, у NASA займаються практикою, тому відправили до астероїда апарат, який має в нього врізатися.