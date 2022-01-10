Біля Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд: як його побачити

Часто можна побачити новинки про астероїд, який несеться до Землі. Що ж, наш сьогоднішній "герой" – майже один з них. Й найцікавіше те, що за ним можна буде спостерігати.

Астероїд (7482) 1994 PC1 був відкритий 9 серпня 1994 року. Він належить до так званої групи Аполлона. Це означає, що найближча до Сонця точка, перигелій, розташована ближче до світила, ніж найвіддаленіша до Сонця точка, афелій, Землі. Тобто, такі космічні тіла перетинають орбіту Землі. Тому такі каменюки періодично можуть зближатися з нашою планетою.

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Візуалізація траєкторії руху астероїда 1994 PC1 / Фото Wikipedia

Зближення з астероїдом (7482) 1994 PC1

1994 PC1 рухається видовженою орбітою з параметрами 0,9 на 1,79 астрономічні одиниці, що рівняється 135 мільйонів 266 тисяч кілометрів на 268 мільйонів 303 тисячі кілометрів. Розміри космічного тіла відносно не дуже великі – близько 1 – 1,3 кілометра у діаметрі. Оберт навколо Сонця 1994 PC1 здійснює за 572 земні доби.

У ніч з 18 на 19 січня 2022 року (7482) 1994 PC1 пролетить на відстані менш ніж 2 мільйони кілометрів від Землі – 1 мільйон 981 тисяча кілометрів. Звісно, це дуже далеко – наприклад, середня відстань від Землі до Місяця складає 385 тисяч кілометрів. Але такої відстані, розміру космічного тіла та показника альбедо (якщо просто, це показник відбиття тілом світла) достатньо, щоб 1994 PC1 можна було спостерігати у любительські телескопи.

Максимального блиску каменюка досягне 18 січня 2022 року у проміжку 5 година – 19 година за Всесвітнім координованим часом (UTC). Видима зоряна величина об'єкта буде рівнятися приблизно +10,2 – 10m. Для порівняння, приблизно таку зоряну величину має супутник Сатурна Рея. Простіше кажучи, астероїд за допомогою телескопа буде виявити складно, але цілком реально.

Ймовірно, найважче буде зрозуміти, що ви споглядаєте саме астероїд, а не якусь зірку. Але з цим допоможе видимий рух космічного тіла на тлі далеких зірок – після певного часу, проведеного за спостереженнями, ви помітите, що розташування (7482) 1994 PC1 відносно фонових зір змінилося.