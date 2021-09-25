Рідкісну подію зміг спіймати своєю камерою фотограф Frankie Lucena, який спеціалізується на "полюванні" за спрайтами та джетами. Ці явища є напрочуд рідкісними та дуже швидкоплинними. Людське око практично не здатне помітити ці велетенські блискавки, які "б'ють" вгору на десятки кілометрів. Хоча протягом десятків років інформація про те, що люди бачили над грозовими хмарами велетенські об'єкти, періодично з'являлася.

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Велетенський червоний спрайт: дивитись відео

Детальніше про велетенські блискавки

Зафіксувати велетенський джет вдалося з території Пуерто-Рико. Камера була спрямована у північному напрямку, де тоді вирував тропічний шторм Peter.

Вперше на камеру рідкісні блискавки потрапили лише у 1989 році. Їхнім відкривачем став Джон Вінклер. Він зміг зафіксувати червоних спрайтів.

Та скоро науковці відкрили й інші види електричних розрядів:

Сині джети, яких іноді називають гномами. Це дуже рідкісні та важковловні блискавки. Вони виникають у верхніх прошарках грозової хмари та розповсюджуються вгору у вигляді 40-кілометрового конуса.

Існує й окремий підвид, названий "Велетенським джетом". Він може досягати 90 кілометрів у висоту. Тривалість життя такого утворення може сягати долі секунди, чого цілком достатньо, щоб бути поміченим людським оком. Ймовірно, саме такі велетенські джети бачили люди протягом сотень років. І саме такий джет сфотографував Frankie Lucena.

Існує й окремий підвид, названий "Велетенським джетом". Він може досягати 90 кілометрів у висоту. Тривалість життя такого утворення може сягати долі секунди, чого цілком достатньо, щоб бути поміченим людським оком. Ймовірно, саме такі велетенські джети бачили люди протягом сотень років. І саме такий джет сфотографував Frankie Lucena. Найвищий тип таких блискавок назвали "ельфами". Вони схожі на велетенські 400-кілометрові червонуваті кільця, які виникають на висоті 80 – 100 кілометрів. Тривалість "життя" ельфів складає всього близько 300 – 400 мікросекунд.

Усі ці події тісно пов'язані з грозовими хмарами. Проте, якщо спрайти виникають лише після удару звичайної блискавки типу "хмара-земля", то велетенські джети навпаки, не мають прив'язки до ударів блискавок.