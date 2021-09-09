Біля центру Молочного Шляху виявлене радіоджерело невідомої природи

З моменту запуску перших наукових приладів за межі атмосфери Землі людство дізналося, що космос переповнений різноманітними сигналами та випромінюванням. Природу одних сигналів вдалося зрозуміти швидко, а з іншими довелося працювати довгі роки, щоб зрозуміти, що їх породжує. Астрономи виявили новий загадковий об'єкт недалеко від центра нашої Галактики.

Сигнал отримав назву ASKAP J173608.2-321635. Він повторюється, здається, випадковим чином. Науковці поки не можуть класифікувати його, тому існує припущення, що це може бути щось зовсім нове. За два роки спостережень радіосигнал зафіксували 17 разів.

Цікаво З боку сусідньої галактики фіксують тисячі радіосигналів з невідомих джерел



Радіоінтерферометр Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), який зафіксував сигнал / Фото Terrastro Alex Cherney

Детальніше про загадковий сигнал

Радіосигнал спіймав австралійський радіоінтерферометр Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) у квітні 2019 року. Цей величезний телескоп сканує небо в пошуках радіоджерел, які можуть бути пов'язані з пульсарами, магнетарами, надновими зірками, сплески гамма-випромінювання й іншими космічними об'єктами та явищами.

Сигнал ASKAP J173608.2-321635 не змогли впевнено віднести до жодного відомого джерела радіовипромінювання. Спалахи та згасання сигналу відбувають у випадкових інтервалах.

Джерело радіосигналів спалахує та згасає нерегулярно. Яскравість цього об'єкта може різко змінитися, знизившись за один день, але іноді це може тривати кілька тижнів,

– розповідає автор дослідження Зітенг Ван.

Науковці перевірили дані з інших телескопів світу. Виявилося, що до квітня 2019 року сигнал не фіксував жоден радіотелескоп. Нічого не виявили й у ближньому інфрачервоному діапазоні та рентгенівському діапазоні.

Цікаво Зонд NASA Juno "слухає" радіошум вулканічного супутника Юпітера

Що породжує радіоімпульси?

Науковці не знають.

Вчені пояснюють, що надновою зіркою це бути не може, адже сигнали занадто яскраві.

Пульсар теж не підходить, адже ці компактні об'єкти випромінюють сигнали з чітким та передбачуваним інтервалом.

Магнетари, ймовірно, є джерелами швидких радіоімпульсів. Але ці об'єкти випромінюють переважно у рентгенівському діапазоні, а періодичність їхніх радіоімпульсів не така хаотична.

Науковці припускають, що це може бути так звані радіоперехідні процеси Галактичного центру (GCRT). Це короткотривалі радіоімпульси, які утворюються десь в центрі Галактики. Та проблема полягає в тому, що ніхто не знає що це таке – GCRT. Окрім цього, раніше зареєстровані GCRT фіксувалися на нижчих частотах.

Тепер вчені планують вести пошук таких сигналів якомога далі від Галактичного центру. Таким чином вони хочуть встановити, чи пов'язане розташування джерела сигналів з його природою.