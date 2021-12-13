"Неможлива" планета у 10 разів важча, ніж Юпітер. Вона рухається по одній з найширших орбіт з усіх, що коли-небудь спостерігалися.

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Відкриття: що відомо

Мова йде про планету B Cen (AB) b, що обертається навколо Бета Центавра — подвійної зірки, яку можна побачити з Землі неозброєним поглядом.

Виявлення планети навколо Бети Центавра було дуже захопливим, оскільки воно повністю змінює картину влаштування планетних систем, розташованих навколо масивних зірок,

– кажуть автори дослідження.

Система складається з зірок загальною масою 6-10 мас Сонця і розташована на відстані приблизно в 325 світлових років від Землі в сузір'ї Центавра.

До речі, раніше вчені не знаходили планети в системах, маса зірок яких перевищує сонячну в три рази.

Головна зірка Бета Центавра в три рази гарячіша, ніж Сонце. Така температура і маса повинні впливати на навколишній газ, заважаючи утворенню планет: що гаряча зоря, то більше енергії в її випромінюванні — навколишня речовина випаровується швидше.

Зірки B-типу зазвичай вважаються дуже руйнівним і небезпечним середовищем, тому вважалося, що навколо них має бути надзвичайно важко формуватися великим планетам,

– додають автори.

Відкриття показало, що планети все ж можуть сформуватися навіть за таких несприятливих умов. Вчені точно не знають, як це вдалося B Cen (AB) b, але припускають, що причина у її орбіті. Річ у тім, що планета рухається по орбіті, яка в 100 разів перевищує радіус орбіти Юпітера. Така велика відстань від зірки й могла допомогти вижити.