У районі Мертвого моря виявили мінерал, відомий раніше тільки в метеоритах

В околицях Мертвого моря, в історичному регіоні Південний Левант на Близькому Сході, знайшли мінерал під назвою Аллабогданіт. Перше "знайомство" земної науки з ним відбулося ще на початку 2000-х в залізному метеориті Онелло.

За хімічним складом мінерал відноситься до фосфідів – сполук, що містять фосфор. Назвали його на честь кристалографа Алли Богданової.

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Чим особливе відкриття

Мінерал виявляли час від часу у різних метеоритах. Вважалося, що на Землі його немає. Утворюється він з іншого мінералу — баррінгеріту — і зберігається в результаті різкого скидання температури і тиску.

Проте вчені провели експерименти, і з'ясували, що такий мінерал здатний сформуватися при тисках, що перевищують 25 гігапаскалів. Подібний тиск на Землі може утворюватися при зіткненні з великими метеоритами або на глибині понад 500 кілометрів в мантії.

Новий же зразок Аллабогданіту знайшли в поверхневих породах формації Хатрурім в пустелі Негев в Ізраїлі. Тому відкриття, за словами дослідників, дає більше питань, ніж відповідей.

Крім того, досі у Південному Леванті не виявляли жодних свідчень зіткнення великих метеоритів або гірських порід, які утворилися в мантії Землі. Однак такі сліди могли бути стерті з поверхні в результаті геологічної ерозії.