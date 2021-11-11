Метан небезпечний не лише тому, що ним можна отруїтися. Метан – це парниковий газ, який приблизно у 85 разів ефективніший за вуглекислий газ. Саме тому супутники на орбіті стежать та вишуковують викиди метану. І таке місце знайшли поблизу Мадриду на сміттєзвалищі.

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Викид метану поблизу Мадриду / Фото ESA

Викид метану зафіксували завдяки супутнику Європейського космічного агентства Sentinel-5 та комерційним фотографіям, наданими GHGSat. Подія відбулася у серпні та жовтні 2021 року на сміттєзвалищах, які розташовані за 18 кілометрів від центру Мадрида та за 6 кілометрів одне від одного. Зафіксовано, що у навколишнє середовище потрапляло близько 8 800 кілограмів метану на годину. Хмара рухалася у напрямку житлових будинків.

Причина викидів поки невідома. Та, ймовірно, метан утворився через розкладання органічних відходів. Якщо це так, то оператору сміттєзвалищ може загрожувати штраф, адже у країнах Європейського Союзу з 1999 року діє особлива директива, яка передбачає утилізацію газів, які утворюються на сміттєзвалищах через природні процеси. Такі гази належить спалювати чи використовувати для виробництва енергії.

Згідно з даними за 2020 рік, сміттєзвалища продукують близько 26% викидів метану в Європі.