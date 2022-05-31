Біля китайського космодрому знайшли генератор перешкод: що це – саботаж чи випадковість

Перед запуском китайської ракети з людьми на борту поряд із космодромом виявили генератор перешкод. Його робота могла би вплинути на ракету.

Передавач активних перешкод знаходився в автомобілі, припаркованому біля бази космодрому Цзюцюань. Це сталося всього за кілька тижнів до запланованого запуску корабля "Шеньчжоу-14" з екіпажем.

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Випадковість чи саботаж

Адміністрація космодрому не повідомляє, чи був інцидент актом саботажу, але зазначає, що генератор перешкод міг змусити ракету-носій збитися з курсу.

На початку травня тому співробітники космодрому Цзюцюань стали відзначати аномальні сигнали, і кілька днів витратили на пошук джерела перешкод.

Нарешті, група радіоспостереження виявила в автомобілі, що стоїть за огорожею, невеликий радіопередавач, який можна придбати онлайн – наприклад, на Taobao чи Amazon.

Попри скромний розмір, прилад може створювати перешкоди супутниковим сигналам, і без того досить слабким через те, що їм доводиться долати великі відстані.

Знахідка не вплинула на графік підготовки до запуску. Космодром готовий до старту, обладнання, як повідомляє видання Xinhua, у "хорошому стані".

Корабель "Шеньчжоу-14" повинен доставити на китайську орбітальну станцію трьох тайконавтів (так називають китайських астронавтів), серед яких Лю Ян, перша жінка-космонавтка Китаю, яка також літала в космос у 2012 році. Якщо старт місії пройде успішно, екіпаж корабля приступить до завершальної фази будівництва космічної станції "Тяньгун", яку КНР почала будувати після того, як тайконавтам за наполяганням США заборонили прилітати на МКС. Перший, базовий модуль станції вийшов на орбіту рік тому.