Біля чорної діри у центрі Молочного Шляху виявили нову масштабну структуру

У центрі нашої Галактики розташована надмасивна чорна діра Стрілець А*. Маса самої чорної діри складає приблизно 4,3 мільйона мас Сонця. Об'єкт оточує матерія, яка також має велетенську масу.

Та виявилося, що біля Стрільця А* можна знайти не лише зорі та матерію, що оточує чорну діру. Виявилося, що "наш" компактний об'єкт має мініджет, який напрочуд важко спостерігати. Наприклад, в інших галактиках такі утворення набагато більші й легше виявляються.

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Мініджет у чорної діри у центрі Галактики / Фото Phys

Детальніше про відкриття

Навколо чорної діри, яка має велетенську гравітацію, матерія закручується в акреційний диск. Звідти матеріал поступово падає на компактний об'єкт. Та частина речовини завдяки потужним магнітним полям та гравітації утворює потоки – джети, які "б'ють" з полюса чорної діри. Такі потоки супроводжуються потужним іонізуючим випромінюванням – радіацією.

Ще у 2013 році астрономи отримали свідчення того, що "наша" надмасивна чорна діра має короткий південний джет. Цей джет врізався у хмару газу, що оточує Стрілець А*. Тепер же науковці отримали натяк на існування аналогічного північного джета. Відкриття зробили на основі даних обсерваторії ALMA, яка спостерігала чорну діру на міліметрових довжинах хвилі. ALMA виявила вузьку лінійну структуру в навколишньому молекулярному газі. Структура, яка, ймовірно, є джетом, розширюється та має протяжність близько 15 світлових років.

Пізніше астрономи зіставили ці дані з фотографіями телескопа Hubble. Виявилося, що "Габбл" помітив біля Стрільця А* кулю, яка яскраво світиться в інфрачервоному діапазоні. Оскільки напрямок джета та кулі збігається, науковці припустили, що саме джет є причиною її утворення: він "б'є" в хмару газу, надуваючи цю кулю та передаючи їй велетенську кількість енергії, що призводить до того, що вона "фонить" в інфрачервоному діапазоні. Водночас з цим руйнується і сам джет, взаємодіючи з речовиною газової хмари.