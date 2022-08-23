Ударний кратер, який назвали Надір аналогічно до підводної гори за сто кілометрів від нього, розташований у західній області Гвінейського плато. Як повідомляється в дослідженні вчених з Університету Херіот-Уатт в Единбурзі, університету Арізони в Тусоні та Техаського університету в Остіні, нинішня глибина в цьому місці Атлантичного океану становить близько 900 метрів. Кратер покритий донними відкладеннями завтовшки від 300 до 400 метрів.

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Співучасник Чиксулуба

Дослідження кратера показало, що він утворився приблизно на межі крейдяного та палеогенового періодів, тобто близько 66 мільйонів років тому, як і 180-кілометровий ударний кратер Чиксулуб біля узбережжя сучасної Мексики.

Вчені кажуть, що кратер такого розміру, як Надір, міг утворити астероїд завбільшки 400 метрів.

Упавши в воду, він спричинив низку цунамі з довжиною хвиль у 500 метрів, що рухалися зі швидкістю 0,4 кілометра в секунду.

Крім того, падіння призвело до значного викиду парникових газів з неглибоких відкладень чорних сланців, а також катастрофічних локальних і регіональних наслідків.

Розрахунки показують, що після удару повинна була утворитися вогняна куля радіусом понад п'ять кілометрів, за яким був би повітряний вибух з максимальною швидкістю вітру 470 кілометрів на годину на відстані 50 кілометрів від місця удару.

Зіткнення вивільнило енергії приблизно 5000 мегатонн у тротиловому еквіваленті, миттєво випаровуючи величезну кількість води та відкладень поблизу морського дна.

Вчені припускають, що об'єкт, який упав 66 мільйонів років тому, був одним з двох астероїдів (другий – Чиксулуб) або уламком великого небесного тіла, яке розкололося ще на підльоті до Землі.