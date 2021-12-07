Згідно з отриманими даними, більша частина громадян ЄС висловлюють занепокоєння кібератаками та кіберзлочинами, також більша частина громадян турбуються про безпеку та благополуччя дітей у мережі. Трохи менше ніж половина респондентів висловлювали занепокоєння у зв'язку з можливим використанням їх персональних даних компаніями та урядами.
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Що таке Декларація цифрових принципів
У контексті декларації, присвяченої цифровим принципам, Єврокомісія з'ясувала, що більшість підтримує принципи, що тягнуть за собою "конкретні наслідки для громадян". Серед прикладів, наведених в опитуванні, згадані:
- легкий загальний доступ до громадських цифрових послуг;
- кожен має бути чітко поінформований про умови використання інтернет-з'єднання;
- кожен повинен мати безпечний онлайн-доступ до медичної інформації про себе та повністю контролювати подібну інформацію;
- кожен повинен отримати можливість підключення до інтернету через доступне та високошвидкісне з'єднання;
- кожен має бути здатний використовувати безпечний "цифровий профіль", який можна використовувати для доступу до громадських та приватних онлайн-сервісів;
- кожен повинен мати можливість користуватися цифровими сервісами охорони здоров'я (телемедичною);
- для взаємодії з владою дані про себе необхідно вводити лише один раз.
У Єврокомісії заявили, що візьмуть до уваги результати дослідження при розробці проєкту європейської декларації цифрових прав та принципів, в найближчому майбутньому вона буде запропонована Європарламенту та іншим органам влади ЄС на розгляд.
Також представники комісії заявили, що мають намір проводити більше опитувань на щорічній основі з 2023 року для врахування думки населення про заходи, що вживаються.