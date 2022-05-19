Ми детально розповіли про причини такого рішення компанії в окремому матеріалі. Ситуація розвивається і з'явилися нові деталі. Про них – далі.

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Працівники втікають із Росії – куди

Газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, знайомі з ситуацією, повідомила про те, що більшість співробітників російського офісу Google покинули Росію, виїхавши в Дубай .

. При цьому видання уточнює, що інша частина співробітників вирішила звільнитися з компанії та залишитися в Росії.

Фактично це означає припинення комерційної присутності компанії на території окупанта на найближче майбутнє.

Нагадаємо, в корпорації заявили, що попри це не збираються закривати росіянам доступ до своїх безплатних сервісів і додатків, включно з магазином Play Маркет.

У Дубаї Google має великий офіс. Цю країну сьогодні обирає багато російських громадян для релокації, оскільки жити в Росії стає дедалі нестерпніше. Крім тиску місцевих диктаторських законів, люди стикаються з тиском санкцій, накладених світом: відчувається дефіцит харчів, товарів побуту, технологій, предметів розкоші. Крім того, відчутно зросли ціни. Тому багато "знедолених" росіян, які так люблять свою "родіну", вирішили любити її на пляжах ОАЕ.

Google звинувачують у грі на публіку

Тим часом влада країни-терористки вирішила підігріти ситуацію. Заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін висловився з приводу намірів подати на банкрутство.

Компанія Google заявила, що банкрутство її російського підрозділу — вимушений захід на тлі багатомільярдних штрафів і припинення фінансової діяльності в Росії. Не сумніваюся, що перед нами черговий акт п'єси, яку корпорація розігрує перед простодушною публікою. Керівництво компанії продовжує подавати снаряди для інформаційної війни, але в публічному полі вибирає позицію несправедливо скривдженої російською владою,

– вважає Горєлкін.

Депутат підкреслив, що компанія сама вирішила припинити брати гроші з російських користувачів, а про те, "що розмір штрафу за порушення російських законів виросте кратно, Google прекрасно знала".