Дослідження провів аналітичний центр університету "Синергія" серед 5 тисяч мешканців усіх регіонів країни. Воно показало, що росіяни – ще ті оптимісти.

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Результати

42 відсотки жителів країни-терористки очікують, що більшість компаній, які припинили діяльність, повернуться протягом року.

26 відсотків опитаних вважають, що цей процес займе більше часу – від трьох до п'яти років.

Близько 24 відсотків росіян заявили, що іноземні компанії повернуться до Росії приблизно за п'ять-десять років.

8 відсотків людей взагалі не вірять у їх повернення.

Крім того, 58 відсотків респондентів заявили, що замінити іноземні бренди, що залишили російський ринок, повністю або майже повністю можуть місцеві бізнесмени. Цікаво було би почути їхню думку з приводу того, якими ресурсами та яким обладнанням вони це зроблять в умовах технологічних санкцій.

63 відсотки росіян упевнені: зараз у Росії склалися сприятливі умови для зайняття підприємництвом. Разом з тим 37 відсотків опитаних мають протилежну думку.